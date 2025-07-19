警查獲600餘模擬、仿冒槍 玩具商交保

台北市刑大與保三總隊十七日在嘉義市東區查扣二百多把雙管模擬霰彈槍，這批槍經改裝即具有殺傷力，警方當天同步查獲四百把仿冒的烏茲衝鋒槍，總計查獲六百多枝模擬長槍，槍枝排開場面相當壯觀，猶如小型兵工廠。

警方調查，這六百多把模擬及仿冒的長槍，是老牌玩具商樺山公司負責人范乃仁所有，依槍砲彈藥刀械管制條例、商標法等罪嫌帶回詢問，台北地檢署日前複訊後，命范一百萬元交保、限制出境出海。

據調查，樺山公司在全台販售各種模擬槍，被查獲的Mad Max雙管霰彈槍，經改造即具有可發射金屬或子彈的能力，警政署公告查禁，北市刑大與保三總隊搜索樺山工廠等地點，查扣二百個真槍零組件，送交刑事局鑑定。依據槍砲彈藥刀械管制條例第廿條之一第一項規定，具打擊底火且外型、構造、材質類似真槍者，為模擬槍。模擬槍足以改造成具有殺傷力之槍枝，由中央主管機關會同目的事業主管機關公告查禁。由於模擬槍射擊時會有槍口火光及煙霧，因而常被用來作為影視拍攝的道具。二○二○年六月修法後，無打擊底火裝置的操作槍，也被納入模擬槍的範疇內。

警方指出，部分模擬槍內部構造與真槍極為接近，經過私人改裝，會有強大殺傷力，近年改造槍枝氾濫，導致有心人士得以透過市面上販售的玩具槍，改造為具殺傷力的槍枝。

范乃仁交保後表示，他從事模擬霰彈槍賣了卅年，且警政署每年行政檢查都認定合法，甚至連搜索前一天都來行政檢查，怎麼突然說他的瓦斯槍有真槍零組件？如果真是真槍零組件，那這些年來算什麼？過去他也為了這款Mad Max雙管霰彈槍上過法院，但他從來沒改造為火藥擊發槍。不過，范未說明仿冒烏茲衝鋒槍的動機。