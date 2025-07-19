公車撞死名醫…衛福部表哀悼 以其未竟的志業為使命

乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正今走在行穿線上，遭左轉的欣欣客運18路公車撞上不治。衛福部部長邱泰源率26家部醫院長醫院表達深切哀悼，並將以周佳正主任未竟的志業為使命，持續守護他所珍視的醫療信念。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會，對周佳正主任不幸因車禍驟然辭世表達震驚與哀痛籠罩。周佳正一生致力於醫療工作，醫術精湛、仁心仁術，不僅是患者深切信賴的良醫，更是後輩景仰、同儕敬重的楷模。

自加入桃園醫院以來，周佳正全心投入科別發展與病患照護，身體力行醫者使命，為桃園醫院醫療品質奠定堅實基礎，對於提升社區醫療能量、培育醫護人才更是貢獻良多。他總是以沉穩的身影出現在臨床第一線，無論晝夜、不畏辛勞，溫和而堅定地守護著每一位病人與家屬的希望。

周佳正主任的離去，不僅是桃園醫院也是醫界的重大損失，更令所有曾與他共事的同仁無限不捨。對患者而言，他是值得信賴的醫者；對同仁而言，他是無私的領導與朋友。他用一生實踐對醫療的承諾，留下無數感念與懷念的回憶。