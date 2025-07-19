公車撞死乳癌名醫 北市依這「關鍵原因」罰業者9萬吊銷駕駛駕照

乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正今走在行穿線上，遭左轉的欣欣客運18路公車撞上不治。台北市公運處今表示，將依公路法處業者9萬元，警方調查完後，則依道交條例吊銷肇事駕駛的駕照。

周佳正是乳房外科權威，今天獨自一人北上參加癌症醫學會例行會議，上午8點多在中正區中山南路和愛國東路口、靠近總統官邸的行穿線上，被左轉的公車當場撞上，受困在左前輪，經緊急送台大醫院救治仍不治。