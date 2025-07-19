公車撞死乳癌名醫 北市依這「關鍵原因」罰業者9萬吊銷駕駛駕照
乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正今走在行穿線上，遭左轉的欣欣客運18路公車撞上不治。台北市公運處今表示，將依公路法處業者9萬元，警方調查完後，則依道交條例吊銷肇事駕駛的駕照。
周佳正是乳房外科權威，今天獨自一人北上參加癌症醫學會例行會議，上午8點多在中正區中山南路和愛國東路口、靠近總統官邸的行穿線上，被左轉的公車當場撞上，受困在左前輪，經緊急送台大醫院救治仍不治。
公運處表示，將依公路法第77條未善盡管理責任，裁處欣欣客運9萬元；另警察局調查完畢後，將依道路交通管理處罰條例第44條行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過致人死亡，處分肇事行為人，並由台北市交通事件裁決所吊銷駕照。
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