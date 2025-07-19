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醫界重大損失！部桃外科主任周佳正遭北市公車撞死 院長不敢置信

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

台北市中山南路與愛國東路口，近總統官邸處，今天上午發生死亡車禍，死者傳出是部立桃園醫院外科主任周佳正，他在斑馬線上，遭一輛未減速欣欣客運撞傷，送台大醫院仍不治。周佳正今天北上參加癌症醫學會例行會議，不幸發生憾事，部立桃園醫院院長楊南屏說，「很希望消息不是真的」，目前已派副院長趕赴台大醫院，確認訊息真偽。

楊南屏說，目前已先派一位副院長至台大醫院急診室確認訊息真偽，同時派另一位副院長至部桃醫院關心周佳正主任病人，雖很不希望訊息是真的，但陸續得到消息，指向車禍死者為周主任，他平時是非常認真的好醫師，且病人很多、口碑很好，若確認消息為真，部桃醫院稍晚將發布聲明，刊登在官方網站。

台大醫院急診醫學部主任張維典證實，周佳正主任被送至台大醫院急診室，但到院前已無呼吸心跳，經醫療團隊急救仍無法挽回，將由家屬處理後事。

周佳正為乳房外科出身，台灣乳房醫學會前理事長、台北榮總副院長曾令民說，聽聞消息深感惋惜，他本身與周佳正主任不是非常熟悉，多在開會場合碰面、打過幾次招呼，周主任為人謙和專業，且容易溝通，也熱衷出席學術相關會議，不斷精進專業，外科醫師培養不易，這件憾事不論對部桃醫院，甚至乳房醫學界，都是重大損失。

曾令民說，周主任今天北上參加癌症醫學會會議，這是每年7月份例行會議，美國癌症年會6月舉行，發表重大研究結果，影響治療處置的臨床研究，會議結束後，7月份國內舉行會議，安排講者討論研究結果，今天會議聚焦泌尿道系統癌症與乳癌，各界都很感興趣，因此周主任平時雖在桃園行醫，仍北上參加討論。

衛福部桃園醫院外科主任周佳正今過馬路疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式過馬路，孰料公車直接通過，周佳正遭撞上、慘遭拖行。記者翁至成／翻攝
衛福部桃園醫院外科主任周佳正今過馬路疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式過馬路，孰料公車直接通過，周佳正遭撞上、慘遭拖行。記者翁至成／翻攝

醫學會 部立桃園醫院 車禍 欣欣客運 台大醫院 乳癌

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