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公車司機退休重聘...撞死乳癌治療權威 欣欣客運致歉：駕駛確實違規

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正今走在北市中山南路和愛國東路口的行穿線上，遭到左轉的18路欣欣客運撞上並受困輪下，脫困後送醫仍不治。北市公運處表示，依公路法裁處業者最高9萬元；欣欣客運致歉，駕駛確實違規，將讓他休息配合調查。

欣欣客運稽查組長許宗雄表示，公司對於民眾生命損失及其家屬非常抱歉，他人在花蓮正趕回北部途中，公司營業室代經理已先前往慰問家屬。目前會先讓肇事駕駛休息、配合案件調查，公司也會按照規定，該處分就處分。

許宗雄說，63歲李姓駕駛在欣欣客運服務超過15年，工時正常，並無不良紀錄，自己曾是帶過他的站長，李過往開車狀況都很OK，今年3月退休後，5月1日再重回職場服務。

他直言，公車視線容易被A柱遮擋視線，但今日李姓駕駛長在轉彎處未落實左轉彎「停等」動作，確實違規。公司將強化每月教育訓練，提醒駕駛長左轉時務必停等，避免憾事發生。

台北市公運處業務稽查科長梁筠翎表示，欣欣客運7月19日上午8時41分在中山南路交愛國東路碰撞行人事故，公運處已派主任秘書廖苑伶前往慰問家屬，也已請公車業者查證事故及駕駛長工時等資料，該案將依公路法第77條第1項裁處業者最高9萬元。

梁筠翎說，公運處將啟動公車行車事故專案輔導實施計畫，要求公車業者確實檢討事故發生原因，提出改善計畫與策進作為，以確保行車安全。

台北市中正區今天早上發生公車撞行人的死亡車禍。記者翁至成／翻攝
台北市中正區今天早上發生公車撞行人的死亡車禍。記者翁至成／翻攝
衛福部桃園醫院外科主任周佳正今過馬路疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式過馬路，孰料公車直接通過，周佳正遭撞上、慘遭拖行。記者翁至成／翻攝
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部桃 車禍 欣欣客運 北市 公車

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