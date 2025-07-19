老牌玩具商負責人范乃仁被逮！北市警破模擬槍兵工廠...600多枝壯觀

台北市刑大與保三總隊前天在嘉義市東區，查扣200多把雙管模擬霰彈槍，這批槍經改裝即具有殺傷力，警方當天同步查獲仿冒的烏茲衝鋒槍400把，總計查獲600多枝模擬長槍，槍枝排開場面相當壯觀，猶如小型兵工廠。

警方調查，這600多把模擬及仿冒的長槍，是老牌玩具商樺山公司負責人范乃仁所有，因此依槍砲、商標法等罪嫌帶回詢問，台北地檢署複訊命范男100萬元交保、限制出境出海。

據調查，樺山公司在全台有販售各種模擬槍，被查獲的Mad Max雙管霰彈槍，經改造即具有可發射金屬或子彈的能力，是警政署公告查禁的範圍，北市刑大與保三總隊搜索樺山工廠等地點，查扣200個真槍零組件，送交刑事局鑑定。

依據槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1第1項規定，具打擊底火且外型、構造、材質類似真槍者，為模擬槍。模擬槍足以改造成具有殺傷力之槍枝，由中央主管機關會同目的事業主管機關公告查禁。

由於模擬槍射擊時會有槍口火光及煙霧，因而常被用來作為影視拍攝的道具。2020年6月修法後，無打擊底火裝置的操作槍，也被納入模擬槍的範疇內。

警方指出，部分模擬槍內部構造與真槍極為接近，經過私人改裝，會有強大殺傷力，近年改造槍枝氾濫，導致有心人士得以透過市面上販售的玩具槍，改造為具殺傷力的槍枝。