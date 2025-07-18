北聯幫北檢外砍人！警查出天道盟用博弈網站賺錢 組頭落網畫面曝

台北市警方從北聯幫成員在台北地檢署外持刀砍人案追查，發現背後涉及博弈網站牟利，疑為幫派重要金流來源，專案小組鎖定具有天道盟背景的41歲廖姓男子，昨天趁他陪友人赴醫美診所看診時拘提到案，並同步查緝4名共犯，全案依賭博罪等罪嫌送辦。

北聯幫在北檢前公開行兇，引起社會譁然，雖然行兇者已落網，但警方深入調查其背後經濟來源，發現部分幫派成員涉及詐騙，亦有人經營線上賭博網站牟利。

台北市警方成立專案小組，針對賭博網路平台展開溯源調查，發現北聯幫旗下賭博網站「卡利」博弈平台，是由桃園地區的廖姓大組頭負責提供與經營，而廖男為天道盟成員，曾在12年前協助同心會八德分會大哥出面討債，涉嫌教唆小弟毆打新北某知名肉羹麵業者之子，逼迫家屬償還簽賭債務高達500萬元。

警方調查，廖男取得「卡利」平台代理權後，透過旗下成員招攬賭客，並依不同條件發包給下線代理，代理可取得登入帳號密碼，再轉交賭客使用，該平台提供真人百家樂、運動賽事下注、六合彩、捕魚機、電競賽事及各類棋牌遊戲，項目繁多，投注門檻低，誘引性高。

廖男除從下注金額中抽取佣金外，還涉嫌參與賭客輸贏抽頭分潤，形成固定金流，警方日前掌握他北上行蹤，見時機成熟，展開同步查緝行動順利拘提，並查扣賭資22萬餘元、手機、賭博筆記等證物，警詢後依賭博罪移送法辦。