台積電嘉義廠發生意外…女工遭300公斤冷水管砸中頭 傷重搶救不治

台積電嘉義縣封裝測試廠發生意外，一名謝姓女工遭重達約300公斤的機電用冰水管砸中，送醫觀察後，今天宣告傷重不治。示意圖／AI生成

台積電嘉義縣封裝測試廠5月26日發生工安意外，停工至7月3日復工，7月16日下午再傳意外，重達約300公斤機電用冰水管從5公尺高空掉落，砸到地面1名謝姓女工，送至嘉義長庚醫院觀察，因頭部外傷且有腦出血現象，又出現肺部及腹部出血，今天宣告傷重不治。

近日受丹娜絲颱風影響，工區發生鷹架倒塌情形，災後營造商全力趕工，不料16日下午4時許發生意外，1支機電用冰水管在安裝時，疑似施作過程不慎未固定，重達約300公斤的冰水管直接從5樓高掉落，砸到地面上1名謝姓女工人，意識模糊被緊急送至醫院。

謝姓女工人經送嘉義長庚醫院救治，主要受傷部位是頭部，有明顯頭部外傷，以及腦出血症狀，送醫時血壓比較低，疑似意識不清，在急診室觀察，昨天又因肺部和腹部出血，傷勢過重經搶救仍宣告不治，目前檢方尚未接到報驗資料，後續將釐清詳細死因。