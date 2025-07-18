網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 接應男子羈押禁見
網紅「鳳梨」吳泓逸15日晚上駕車載妻子行經嘉義市區，遭騎機車尾隨的歹徒朝車連開12槍，無人受傷。檢警昨天逮捕負責駕車接應的林男，並向嘉院聲押獲准，持續追緝在逃歹徒。
嘉義市警察局第一分局表示，15日晚間8時5分接獲通報，指博愛路二段發生槍擊案，警方到場時雙方均已離去，現場無人受傷。調閱案發周邊路口監視器，確認吳男為遭槍擊車輛駕駛，現場遺留12顆彈殼，至於開槍動機釐清中，目前已鎖定嫌犯追緝中。
警方說，歹徒開槍射擊時鎖定吳男車輛右後方，所幸吳男與其妻子均無受傷；歹徒行凶後，將犯案機車停在路邊，改搭接應車輛逃逸。機車非贓車，歹徒疑似往南部縣市逃竄，目前正全力追捕中。
檢警昨天逮捕駕駛接應車輛的林男，並同時帶回機車車主賴女。檢方複訊後，林男被依有串證、湮滅證據之虞，向嘉義地方法院聲請羈押；犯案歹徒疑為賴女前夫的弟弟，案發當天騎乘賴女名下機車行凶，賴女訊後以新台幣3萬元交保。
嘉義地方法院今天表示，林男否認涉及槍擊案，僅坦承於歹徒犯案後，駕車搭載歹徒至他處躲藏。因部分證據遭林男刪除，有滅證行為，其日後湮滅證據、勾串共犯可能性甚高，有羈押原因，因此裁定羈押並禁見。
警方表示，行凶的歹徒涉及多起案件，早已被通緝，檢警正進一步緝捕，釐清開槍動機。
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