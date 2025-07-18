全台個資遭洩！徵信社工程師暗網買9300萬筆個資 戶役政資料達3千萬筆

刑事警察局調查，台中知名徵信社的44歲廖姓網路工程師在2023年從暗網購買9300萬筆個資，其中包括重複、除戶的戶役政資料達3千萬筆，剩餘個資則包括網購、臉書等綜合性洩漏個資，工程師將資料放在徵信社供業者查詢，警方6月逮捕工程師、徵信社負責人等10人。

警方指出，廖姓工程師任職台中市知名徵信社，2022年台灣戶役政資料傳出外洩，並在暗網中兜售，工程師2023年以近15萬元新台幣價格的虛擬貨幣，在暗網取得9300萬筆個人資料，內容幾乎囊括全台民眾。

工程師取得個資後分類整理，並將資料透過伺服器架設在公司內部網站成立搜索網站，員工輸入帳號密碼，進入網站後輸入姓名、電話，便可取得個資相關資料，警方發現共有4百餘次查詢紀錄，業者根據顧客需求，用於查詢個資、抓姦及跟監。

警方在今年6月，逮捕工程師、徵信社55歲陳姓實際負責人，63歲薛姓負責人及其他員工共19人，詢問後依違反個人資料保護法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並立即查扣私人伺服器並關閉查詢網站。