網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕俗稱保母車的「阿法」休旅車，被連開12槍，當時他與妻子在車內未受傷，警方昨天在嘉市逮捕駕車載主嫌脫逃共犯林姓男子，檢方今天依殺人未遂向法院聲押裁准，檢警全力緝捕在逃主嫌。

檢方調查，年約30多歲共犯林姓男子，坦承在主嫌持槍射擊行為後，駕車搭載前往其住處躲藏。至於主嫌為何開槍並不清楚，「鳳梨」也不知道為什麼會被開槍，要涉案主嫌到案才能查明開槍動機。

法院說，主嫌在逃，行方不明，尚待警方查緝，王姓被告確有羈押必要性，被告涉共犯，考量被告接應過程，顯見被告有參與主嫌犯罪計畫高度可能，部分證據遭刪除，已有滅證行為，被告既已滅證，日後湮滅證據、勾串共犯之可能性甚高，有羈押必要。

警方調查，警方在鳳梨駕駛的「阿法」保母車，採集10個彈孔，在現場拾獲12顆彈殼，案發當時是路人報案，案發近1小時，警方通知鳳梨到案，鳳梨嚇一跳說，「以為是放鞭炮聲。」

案發後，嘉市刑大與第一警分局組專案小組，調路口監視器過濾清查，鎖定犯案的機車，追查車主身分，歹徒騎機車尾隨在馬路開槍目無法紀，警方報嘉檢依殺人未遂、違反槍砲、恐嚇等罪偵辦，以歹徒犯案工具手法研判，槍擊警告、教訓鳳梨。