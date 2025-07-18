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英國男收3萬泰銖飛萬餘公里攜17公斤大麻 剛抵台就GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

英國籍男子今年4月初受國際運毒集團指示，由英遠渡上萬公里到泰國，領取3萬泰銖酬勞，將市價2500萬元的16.6公斤大麻送貨來台，不過一入境遭關務署台北關攔獲，桃園地檢署依運輸二級毒品罪嫌起訴。

起訴指出，18歲的SOLOMON ELIJAH藉由通訊軟體結識姓名、年籍不詳的「R」、「Sami J」及其所屬犯罪集團成員，今年3月30日聽從「R」指示，由英國遠渡重洋飛行9500公里抵達泰國後，「R」先給付折合新台幣2萬7182元的3萬元泰銖報酬，再由「Sami J」指示SOLOMON送貨到台灣。

今年4月9日SOLOMON依照安排，前往泰國曼谷鄰近機場附近，向「Sami J」指定的人領取裝有33包、淨重16546.19公克的行李箱後，至素萬那普國際機場搭乘當天下午1時20分起飛的華航CI832航班，並於當晚6時39分至8時27分間入境我國。

起訴書說，SOLOMON的班機降落於桃園市大園區航站南路15號的桃園國際機場第一航廈，接受入境檢查作業時，遭財政部關務署台北關員攔檢，打開行李發現裝有大量大麻，於是交由法務部調查局桃園市調查處執行附帶搜索，當場扣得33包淨重近16.6公斤的二及毒品大麻，連他的2支iPhone、身上所有折合新台幣9369元的10340泰銖全數查扣。

SOLOMON於調詢及檢方偵查中皆坦承不諱，並有他與「Sami J」之間在通訊軟體的對話紀錄擷圖、出入境資料等，運毒犯行勘可認定，依毒品危害防制條例的運輸二級毒品及懲治走私條例的私運管制物品進口等罪起訴，目前關押矯正署桃園監獄兼辦桃園看守所。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

英國籍18歲男子SOLOMON ELIJAH受雇國際運毒集團，行李夾帶33包共16.6公斤，市價2500萬元的二級毒品大麻來台，一入境就遭海關藍獲。示意圖／記者林保光翻攝
英國籍18歲男子SOLOMON ELIJAH受雇國際運毒集團，行李夾帶33包共16.6公斤，市價2500萬元的二級毒品大麻來台，一入境就遭海關藍獲。示意圖／記者林保光翻攝

毒品 桃園地檢署 大麻

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