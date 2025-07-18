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毒蟲駕車衝撞警方路檢點被連開兩槍 逃跑原因竟是自己腦補被通緝

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天清晨5時許，台北市信義警分局三張犁派出所員警執行路檢遭余姓男子駕車衝撞，連開兩槍後被對方逃逸，警方一小時後在信義路5段產業道路找到對方，余男雖僅被流彈波及背部擦傷，但卻渾身癱軟在駕駛座上沒有逃走，警方詢問他為何要跑，他以為自己被通緝，才會被警方路檢攔停後就跑；當他知道自己其實沒有被通緝時，臉色發青一臉錯愕。

據了解，47歲余姓男子有多項毒品前科，近日也因毒品罪嫌送辦正進行司法程序，今天清晨5時許，余男駕駛自小客車要回信義區住所，他被警方路檢時，警方看到余男神色緊張，要他停下盤查，余男腦補自己可能被通緝遭警方發現，才決定踩油門逃逸。

余男不管車輛前方有陳姓員警阻擋，強行駕車衝撞，為避免生命安全遭受立即危害，陳員依法，朝車輛左前輪連開2槍，但因為余男持續駕車移動，目標偏離彈道軌跡，導致余男左背部遭流彈擦傷，余男沿信義路五段左轉松仁路、再左轉進入信義路五段150巷往象山方向逃逸。

警方調閱監視器，一小時後在信義路五段的產業道路找到余男，余男沒有中彈，卻渾身癱軟在駕駛座休息，警方認為余男駕車衝撞警方逃逸時，腎上腺素瞬間拉滿，逃到產業道路後心情放鬆，整個人耗力過度，才無法離開車輛逃逸。

警方懷疑余男車輛被攔時，車上可能有毒品，但他逃逸時應已丟棄毒品，因此警方未車上找到任何違禁物品；目前余男送醫救治後，已經被帶回派出所偵訊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市信義警分局三張犁派出所員警在產業道路找到駕車衝撞員警的余姓男子，他全身癱軟在駕駛座休息。記者廖炳棋／翻攝
台北市信義警分局三張犁派出所員警在產業道路找到駕車衝撞員警的余姓男子，他全身癱軟在駕駛座休息。記者廖炳棋／翻攝

通緝 毒品

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