毒蟲駕車衝撞警方路檢點被連開兩槍 逃跑原因竟是自己腦補被通緝

今天清晨5時許，台北市信義警分局三張犁派出所員警執行路檢遭余姓男子駕車衝撞，連開兩槍後被對方逃逸，警方一小時後在信義路5段產業道路找到對方，余男雖僅被流彈波及背部擦傷，但卻渾身癱軟在駕駛座上沒有逃走，警方詢問他為何要跑，他以為自己被通緝，才會被警方路檢攔停後就跑；當他知道自己其實沒有被通緝時，臉色發青一臉錯愕。

據了解，47歲余姓男子有多項毒品前科，近日也因毒品罪嫌送辦正進行司法程序，今天清晨5時許，余男駕駛自小客車要回信義區住所，他被警方路檢時，警方看到余男神色緊張，要他停下盤查，余男腦補自己可能被通緝遭警方發現，才決定踩油門逃逸。

余男不管車輛前方有陳姓員警阻擋，強行駕車衝撞，為避免生命安全遭受立即危害，陳員依法，朝車輛左前輪連開2槍，但因為余男持續駕車移動，目標偏離彈道軌跡，導致余男左背部遭流彈擦傷，余男沿信義路五段左轉松仁路、再左轉進入信義路五段150巷往象山方向逃逸。

警方調閱監視器，一小時後在信義路五段的產業道路找到余男，余男沒有中彈，卻渾身癱軟在駕駛座休息，警方認為余男駕車衝撞警方逃逸時，腎上腺素瞬間拉滿，逃到產業道路後心情放鬆，整個人耗力過度，才無法離開車輛逃逸。

警方懷疑余男車輛被攔時，車上可能有毒品，但他逃逸時應已丟棄毒品，因此警方未車上找到任何違禁物品；目前余男送醫救治後，已經被帶回派出所偵訊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885