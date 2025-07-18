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高雄男嫌吵當2童面殺死鄰居夫妻 家屬求償獲賠2448萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子吳龍滿（65歲）疑不滿樓上羅姓夫妻製造噪音，前年9月15日當著兩名幼童面砍死羅男夫婦，吳男一審被依殺人罪判2個死刑，案件正由二審審理，羅男夫婦家屬、幼子另提民事求償，合計求償5821萬元，法院審理後，判吳應賠夫妻雙親、幼子等6人共2448萬元。可上訴。

前年9月15日上午，住苓雅區武廟路某大樓的吳龍滿，持水果刀從逃生梯走到樓上，當時35歲蔡女正要送兩名孩子上學，吳男直接走進客廳，砍刺蔡女5刀。

吳男接著走進主臥房，看到36歲羅男還在床上睡覺，不顧現場有兩名幼童，一見羅男就朝他胸腹等部位刺殺8刀，羅也當場死亡。

吳男行凶後，一言不發下樓回家，兩個孩子逃下樓向管理員求救。吳男返家更衣，走出大樓騎機車逃往屏東，最後在枋寮一帶騎機車時遭警方圍捕，落網後口頭承認犯行。

但檢警進一步偵訊時，吳男均行使緘默權，檢方多次提訊吳男，吳男一樣行使緘默權，但他返回收押的看守所牢房，卻和牢友有說有聊，行凶後都拒絕聘請律師，心理素質十分穩定。

因現場唯一目擊證人僅為羅男、蔡女年僅5歲的幼子，檢方偵辦時，為避免造成兩名幼童二度傷害，與社工團隊耗費相當大苦心，才完成取得兩名幼童證詞。

一審合議庭認為，吳龍滿屬於預謀犯罪，且犯後逃匿並丟棄作案衣物，落網後堅定行使緘默權，明確否認犯行，應無辨識行為違法顯著減低情形。

另外，吳男雖有糖尿病，但並無雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，且他在屏安醫院進行量刑鑑定時，還對鑑定人員有口語、動作上威脅，甚至當庭直指死者蔡女父親更該死，其手段殘忍，犯罪所生結果具嚴重破壞及危害性，依兩個殺人罪各判兩次死刑，褫奪公權終身，合併應執行死刑。

目前兩名幼童與羅男雙親同住，羅男及蔡女父母與兩名稚子向吳龍滿提告，認為吳手段殘忍，害兩名幼子痛失雙親，包含精神慰撫金、未來扶養費等，合計求償5821萬元。

高雄地院審理後，法官審酌雙方經濟條件與背景，以及兩名幼童所受傷害、扶養費等，判吳男應賠蔡女雙親共400萬元，賠償羅男父母448萬元，兩名幼童則獲賠1600萬元。可上訴。

高雄男子吳龍滿因認為樓上製造樓層噪音，刺死樓上鄰居羅姓夫婦，法官判他要陪死者夫妻雙親及幼子共2448萬元。（本報資料照片）
高雄男子吳龍滿因認為樓上製造樓層噪音，刺死樓上鄰居羅姓夫婦，法官判他要陪死者夫妻雙親及幼子共2448萬元。（本報資料照片）

父母 殺人 死刑

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