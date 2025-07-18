影／高雄城中城火警受災戶稱受不了壓力…變毒販 屋內藏百萬毒品

高雄市警方查緝毒品，發現涉嫌販毒的邱姓男子，是近4年前鹽埕區城中城大樓火警的受災戶。警方在他經營二手冷氣的租屋，查獲黑市價格近百萬元海洛因等毒品，移送法辦後，經檢方聲押獲准。

據了解，44歲的邱姓男子原本居住高雄市鹽埕區城中城大樓，2021年10月城中城火警，後來高雄市政府拆除大樓改為公園，邱男便到高雄市鼓山區青松街租透天樓房，經營二手冷氣維修買賣。

高雄市刑警大隊偵四隊查緝毒品，得悉吸毒者的毒品來源是向邱男購買，當時只知道販毒者曾住過城中城，經追查可疑對象後，查出邱男涉案，追出邱男租屋，報請高雄地檢署檢察官簡婉如指揮偵辦，6月10日動員搜索查緝。

警方攻入屋內，在邱男房間查獲塊狀海洛因及安非他命、大麻等毒品共近400公克，海洛因有百餘公克，警方估計黑市價格將近百萬元。另查獲向他購毒的周姓（44歲）、柯姓（42歲）及賴姓（69歲）3男子，其中周、柯2人跟邱男學修冷氣才染惡習。

據悉，邱男自稱受不了城中城房子燒毀，感到生活有壓力才施用毒品，後來轉賣毒品牟利。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，邱男經檢方聲押獲准，其餘3人請回。