影／台北信義路男拒檢衝撞路檢點…警開2槍擊傷他 影像曝光

今天清晨台北市警方執行路檢勤務，駕車的47歲余姓男駕駛不但拒檢還衝撞，路檢員警只好連開2槍制止，余男遭流彈波及擦傷，闖過路檢地點後，隨後在信義路五段的產業道路被逮，送醫後無生命危險，詳細案情正進一步釐清中。

台北市信義分局三張犁派出所今天清晨5時47分許，4名員警在信義路五段91巷口執行路檢勤務，發現一輛灰色福特自小客車駕駛人神情慌張、形跡可疑，上前示意攔停盤查。

駕駛人不配合，還在陳姓員警站在車輛前方時，強行駕車衝撞！為避免生命安全遭受立即危害，陳員依法開槍2發，駕駛未停下，沿信義路五段左轉松仁路、再左轉進入信義路五段150巷往象山方向逃逸。

警方通報線上警力圍捕，調閱沿線監視器積極追緝，隨後在附近產業道路查獲余姓男子。余嫌左背部有擦傷，意識清楚，經送往台北醫學大學附設醫院救治，經核磁共振檢查體內並無子彈殘留，初判為流彈擦傷，無生命危險。

執勤員警沒有受傷，警方後續將持續釐清案情，針對涉案駕駛依法究辦，並依程序檢視執法過程合法性，以維護社會治安與執勤正當性。