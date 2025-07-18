機車男被攔吞白色晶體…警伸手挖嘴遭咬傷 判妨害公務4月

徐姓男子因機車車牌汙損難以辨識，遭警攔下盤查過程中，將藏在外套口袋的白色透明結晶體1包塞入嘴巴吞食，警先噴辣辣水沒用，再伸手進入嘴巴要挖出被咬傷。徐男否認是毒品也沒咬合的動作，法官依妨害公務判徐男4月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，徐男民國114年1月24日12時21分許，騎機車經基隆市東信路258巷口時，遇第二分局東光派出所甄姓警員巡邏勤務，因看到之車牌汙損難以辨識攔下盤查，徐在盤查過程，為藏匿他右前外套口袋的白色透明結晶體1包，在甄員發現要求交付時，徐將該包不明物品塞入嘴巴吞食。

甄姓警員醫院診斷為「左側食指開放性咬傷、右手中指擦傷」，他證稱，在挖的過程有感受到從男在咬他，是有力量的，不是含住，他有一直叫徐男「你不要咬我」。

徐男供稱，警察說他有吞毒品，但他沒有，他也沒有咬警察。辯護人主張：警員因車牌汙損攔停，後續逮捕原因與盤查原因並不相同，警員執法程序顯有瑕疵，且警員將手伸進去挖取徐男嘴內東西時，碰觸人體催吐的點，即使有縱有咬合的動作來自身體的反射動作，並非刑法意義的行為，如果是咬合的話，勢必有明顯的傷勢跟流血狀態，但診斷證明看不出來，不構成妨害公務。

法官勘驗警員密錄器，確實看見徐男有手握拳（無法辨識是否握有白色透明結晶體），繼而有將手靠近嘴巴、嘴巴張開、手鬆開，進而咀嚼的動作。法官傳喚甄員到庭作證，徐男當日經驗尿，確呈毒品陽性反應，但徐男否認是當日吞食毒品。

法官指出，甄姓警員身為查緝犯罪的公務員，見有犯罪嫌疑開啟偵查作為是他的其職權，如果要求警員對疑似違禁物、甚至可能的滅證行為視而不見、毫無反應，並不合理，因此甄員壓制、喝令徐男交出疑似違禁物及，以手探入其口中試圖挖出的行為屬於合理執行職務。