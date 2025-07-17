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三度買凶追殺前妻 男判刑12年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

王姓男子懷疑廖姓前妻不忠，雇黑幫三度追殺，圖為去年十一月間凶嫌闖入廖女開的通訊行持鋁棒猛毆。圖／被害家屬提供
王姓男子懷疑廖姓前妻不忠，雇黑幫三度追殺，圖為去年十一月間凶嫌闖入廖女開的通訊行持鋁棒猛毆。圖／被害家屬提供

王姓男子去年六月與廖姓前妻離婚，懷疑她紅杏出牆，三度買凶下達「必死令」，委託黑幫綽號「阿駩」王姓男子二度駕車追撞，另闖廖女店鋪持鋁棒攻擊頭部險致命。桃園地方法院昨依殺人未遂等罪，判王男應執行十二年、「阿駩」十年。可上訴。

這起案件宛如電影情節。卅五歲王男離婚後，懷疑廖姓前妻不忠，又有新歡，請廿四歲「阿駩」王男「處理」；去年九月，王與廿二歲程男在廖女下班必經路口製造假車禍，廖女騎車人車倒地，臉部重創、牙斷鼻骨骨折、頭部和四肢挫傷，送醫救回一命。

王男給二人共五十萬元報酬，半個月後見前妻康復，又教唆阿駩與卅歲羅男駕車衝撞，去年十一月二人守在中壢購物中心停車場出口，追撞廖女男姓友人車輛，造成後保險桿與車體損毀，但當時廖女不在車上。

王男見二次假車禍都未成，向阿駩下「必死令」；阿駩邀十九歲李男，及委託十八歲熊男找黃姓少年協助，由李持鋁棒闖入廖女開設的通訊行，連續攻擊廖女頭部；廖女倒地後李誤認她已死，搜刮多支手機與十七萬元現金逃逸。

合議庭審酌，王男多次出資雇凶殺人，造成廖女恐懼不安，只認部分犯行，迄今未與被害人和解，難認有悔意。

判決指出，王男、阿駩、程男共同犯殺人未遂罪，各處八年、七年四月及七年徒刑；王男、阿駩、羅男共同犯毀損罪，各處三月、二月及二月徒刑，得易科；王男、阿駩、李男共同犯殺人未遂罪，各處九年、八年六月、七年二月；熊男犯攜帶凶器強盜罪判七年三月，黃姓少年移由少年法庭審理。

殺人未遂 桃園地院 前妻

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