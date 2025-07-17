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北市刑大破獲200把模擬霰彈槍 知名玩具槍商交保喊冤「不可思議」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北市刑大接獲線報，指玩具商樺山公司負責人違法輸入雙管模擬霰彈槍，經改裝、重製即具有殺傷力，警方昨天持搜索票前往嘉義東區工廠等地搜索，查扣200多把槍枝，樺山負責人范乃仁今天移送台北地檢署複訊，檢察官訊後依槍砲罪命其100萬交保。

據調查，樺山公司在全台有販售各種模擬槍，但被查獲的這款MADMAX雙管霰彈槍，稍經改造即可變成具有殺傷力槍枝，北市刑大與保大昨天同步搜索樺山公司、批發商等8處地點，查扣200個疑有真槍的零組件、霰彈槍等。

范乃仁交保後喊冤說，他從事霰彈槍30年，怎麼可能違法輸入真槍零組件，檢警怎會如此認定，那之前每年的行政檢查怎麼不說違法？對於被搜索、交保實在感到不可思議。

中華民國射擊活動暨設計器材權益促進會理事長陳同心表示，警方在搜索前一天，警政署才去嘉義樺山做行政檢查，如今警政署已擴大行政裁量權，似是而非把玩具槍當作真槍，范乃仁所賣的都是玩具槍，並不是真槍，質疑警政署查緝黑槍不力，才把玩具槍當真槍。

台北市刑大在嘉義查扣200多把模擬雙管霰彈槍。圖/讀者提供
台北市刑大在嘉義查扣200多把模擬雙管霰彈槍。圖/讀者提供
國內知名模擬槍樺山公司負責人范乃仁。記者許正宏／攝影
國內知名模擬槍樺山公司負責人范乃仁。記者許正宏／攝影
中華民國射擊活動暨設計器材權益促進會理事長陳同心。記者張宏業／攝影
中華民國射擊活動暨設計器材權益促進會理事長陳同心。記者張宏業／攝影

槍枝 嘉義 北市

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