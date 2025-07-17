快出來了？沈慶京稱「工商界朋友不願被捲入」 法院考慮降低交保條件

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今下午傳喚東森集團總裁王令麟作證結束後，法院遠距延押訊問正在台大醫院住院治療的威京集團主席沈慶京，沈說「工商界朋友不願被捲入」覓人保有困難，合議庭考量降低交保條件的可能性。

沈慶京表示，謝謝審判長和法官給予交保機會，他自6月10日從台北醫院轉至台大醫院以來，已經做了5次手術，現今仍在接受抗霉菌治療。然而，交保的問題，因檢察官說他在越南有投資，媒體也報導本案有政治成分，讓他外面的朋友也是半信半疑，「工商界的朋友也不想被捲在裡面」，2億人保確實有困難。

沈慶京說，他原先找的2名保人「湊起來應該是夠2億」，但其中資力比較多的那一位，看到媒體報導稱案件有政治因素，也不願意替他保了，如今人保約1億元，他請求法官是否能不要保人。

他在遠距訊問時一度稱自己「被害人」，並表示他被收押那麼久，未來要傳喚的證人，「我不需要也沒有理由串證」，建請法院考量媒體報導的影響、公司經營困難，讓他能不要提供人保，「我從年輕至今沒有任何事情逃避過，請法官相信我會勇於面對」。

審判長詢問如果不要人保，而改以提高保釋金，沈慶京能提出多少錢？沈慶京回答，他籌錢也是很困難，也是要找人借錢，因為他從年輕至今的股息、所得，都給公司總管理處處理，他手邊目前也沒有多的錢。

沈慶京說，希望現金維持1億元，當然保金減少一些，還可以幫助他的身體及上市公司，他有2間上市公司、加起來40幾萬名股東，「我恨不得趕快出去幫公司解決問題」。法官問及住院還需要多久時間，沈慶京表示，他2週前就恨不得出院，「住院也住得很煩」，他是希望住院不要再住超過一個禮拜。

法官再問如果降低保釋金，但加強科技監控強度，例如限制只能在台北市活動，有何意見？沈慶京表示，他沒有意見，不過「我會想我的爸爸媽媽」，意指他會去新北市三芝區的墓園，如此就會靠近海邊。