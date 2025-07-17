北市警局銷毀140公斤各式毒品 價值逾新台幣1.7億元

台北市警察局今年1到6月間，共計查獲混合式毒品分裝場87件，全般毒品2618件、犯嫌2798人，其中依拖咪酯類毒品844件、犯嫌921人，並查扣毒品咖啡包1萬5000餘包、依托咪酯類毒品菸油69公斤、毒煙彈1152顆等。

警察局10日假木柵焚化廠執行大規模毒品銷燬作業，針對第三、四級毒品計1400餘件，總計約140公斤，總市價逾新台幣1.7億元，種類涵蓋愷他命、煙彈、混合式咖啡包等各類毒品；另因依托咪酯類毒品已改列第二級毒品，統由各地方檢察署辦理銷燬事宜，這次銷燬仍以愷他命占較大比例（佔比約81%）。

台北市刑大指出，近年流行年輕族群的新興毒品咖啡包、依托咪酯類煙彈（俗稱喪屍煙彈），因混雜多種毒品及來源不明粉末成分，並以新穎圖樣的外包裝流入毒品市場，吸引青少年族群使用，其中有多件服用過量混合性毒品猝死案例發生。

為有效遏止新興毒品氾濫，北市刑大毒品查緝中心在今年4月間，溯源發現毒煙彈來自新北市一對陳姓毒鴛鴦，警方在毒鴛鴦外出進行毒品交易時執行拘提搜索，查扣依托咪酯粉末3包、毒煙油7瓶、毒煙彈9顆、卡西酮毒咖啡包152包、哈密瓜錠逾百顆（含第二級毒品MDMA），並查獲隱藏於住處的依拖咪酯煙彈製造分裝場，燒杯、化學原料等分裝工具，現場毒品原料可製造至少1000顆毒煙彈，陳嫌對於製造及販賣毒品坦承不諱，全案依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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