當作被鬼打到！柯文哲再批檢「不正訊問」 一次又一次傳訊逼證人認罪

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今上午傳喚時任威京集團法務經理陳俊源作證，詰問完畢後，柯文哲指出，陳俊源起初都說是捐政治獻金，不是行賄，結果檢察官問一次兩次三次四次，問到第五次「他就認罪了」，這就是不正訊問。

柯文哲表示，他看過陳俊源的筆錄，檢察官每次偵訊，陳俊源都說是捐政治獻金不是行賄，結果就是一次又一次被抓去問，同樣的題目問到第5次，「他就認罪了」，今天開完庭「他（指陳俊源）一定會哭的啦，他已經快要哭了」，檢察官就是不認罪就傳訊，「一次二次三次四次，他就認罪了，不是這樣嗎？」

柯文哲說，檢察官稱每次偵訊都合法，但他要告訴檢察官，「這就是不正訊問」，只要不認罪就一次又一次抓來問，「總會問到你認罪」，這就像台語說得「當作被鬼打到」。

柯文哲表示，檢方不要把每個人都當作壞人，威京集團主席沈慶京找他，他的態度就是人家來陳情就接待，檢察官為何會認為兩人見面「就像我們想要幹什麼似的」，他今天的感受就是「不認罪就繼續押」，反正被關的又不是你們，「這也是我對台灣司法最大的指控」。

陳俊源今作證指出，威京財務經理張志澄曾拿30萬元現金請他捐政治獻金給民眾黨，但忘記是誰所交代。

檢察官偵查認定陳俊源是沈慶京行賄柯文哲的共犯，陳認罪，獲緩起訴確定，條件是支付公庫120萬元。