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網紅鳳梨夫妻共乘保母車遭槍擊 路人報案警方鎖定對象緝捕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕駛俗稱保母車的「阿法」休旅車，被騎機車歹徒尾隨連開數槍，當時他與妻子在車內未受傷，警方在車體採集10個彈孔，在現場拾獲12顆彈殼，案發當時是路人報案，案發近1小時，警方通知鳳梨到案，鳳梨嚇一跳說，「我以為是放鞭炮聲。」

案發後，嘉市刑大與第一警分局組專案小組，調路口監視器過濾清查，鎖定犯案的機車，追查車主身分緝捕中，歹徒騎機車尾隨鳳梨車子在馬路上開槍，目無法紀，警方報嘉檢依殺人未遂、違反槍砲、恐嚇等罪偵辦，警方以歹徒犯案工具手法研判，槍擊動機警告、教訓、恐嚇鳳梨，是否有共犯待查。

鳳梨昨晚臉書貼黑底白字說，「謝謝各界關心，很抱歉占用版面，我先照顧好家人」。在留言區說，「禍不及家人，這樣動作，過了」。網友紛紛留言慰問平安；有網友提議他告殺人；也有網友說，「對方要對你下眉角」

警方調查，槍擊當下鳳梨並未報案，而是路人聽到槍響後打110報警，警方調閱現場監視器，查出被開槍的保母車主到案，才知道受害者是鳳梨，鳳梨到案說，「我以為是放鞭炮聲。」警方鑑識「阿法」休旅車10個彈孔，分布車體右後方及輪框上方，現場拾獲12顆彈殼，送刑事警察局鑑識是改造彈或制式子彈。

槍擊案引起檢警重視，這起道路上發生槍擊案，造成被害人鳳梨保母車多處毀損，無人受傷。警方報請地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦，緝捕開槍歹徒。網紅鳳梨近來是非多，嘉義店面3月遭人潑漆，2起案件是否有關聯，檢警持續追查。

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕駛俗稱保母車的「阿法」休旅車，被騎機車歹徒尾隨連開數槍，當時他與妻子在車內未受傷。圖／取自鳳梨臉書
知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕駛俗稱保母車的「阿法」休旅車，被騎機車歹徒尾隨連開數槍，當時他與妻子在車內未受傷。圖／取自鳳梨臉書
知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕駛俗稱保母車的「阿法」休旅車，被騎機車歹徒尾隨連開數槍，當時他與妻子在車內未受傷。記者魯永明／翻攝
知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕駛俗稱保母車的「阿法」休旅車，被騎機車歹徒尾隨連開數槍，當時他與妻子在車內未受傷。記者魯永明／翻攝

鳳梨 槍擊

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