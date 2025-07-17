網紅鳳梨夫妻共乘保母車遭槍擊 路人報案警方鎖定對象緝捕

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕駛俗稱保母車的「阿法」休旅車，被騎機車歹徒尾隨連開數槍，當時他與妻子在車內未受傷，警方在車體採集10個彈孔，在現場拾獲12顆彈殼，案發當時是路人報案，案發近1小時，警方通知鳳梨到案，鳳梨嚇一跳說，「我以為是放鞭炮聲。」

案發後，嘉市刑大與第一警分局組專案小組，調路口監視器過濾清查，鎖定犯案的機車，追查車主身分緝捕中，歹徒騎機車尾隨鳳梨車子在馬路上開槍，目無法紀，警方報嘉檢依殺人未遂、違反槍砲、恐嚇等罪偵辦，警方以歹徒犯案工具手法研判，槍擊動機警告、教訓、恐嚇鳳梨，是否有共犯待查。

鳳梨昨晚臉書貼黑底白字說，「謝謝各界關心，很抱歉占用版面，我先照顧好家人」。在留言區說，「禍不及家人，這樣動作，過了」。網友紛紛留言慰問平安；有網友提議他告殺人；也有網友說，「對方要對你下眉角」

警方調查，槍擊當下鳳梨並未報案，而是路人聽到槍響後打110報警，警方調閱現場監視器，查出被開槍的保母車主到案，才知道受害者是鳳梨，鳳梨到案說，「我以為是放鞭炮聲。」警方鑑識「阿法」休旅車10個彈孔，分布車體右後方及輪框上方，現場拾獲12顆彈殼，送刑事警察局鑑識是改造彈或制式子彈。