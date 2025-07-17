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雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：但不清楚為何捐30萬

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲於京華城容積案收賄1710萬元，今天傳喚威京集團法務經理陳俊源作證；陳證稱，威京財務經理張志澄曾拿30萬元現金請他捐政治獻金給民眾黨，但忘記是誰所交代。

陳俊源是威京集團法務經理，檢察官偵查認定陳是沈慶京行賄柯文哲的共犯，陳認罪，獲緩起訴確定，條件是支付公庫120萬元。

檢方指控，2020年3月23日，沈慶京指示鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團財務經理張志澄匯款210萬元給柯，朱、張協調威京集團旗下6名幹部加上陳俊源本人，7人從威京帳下各領30萬元共210萬元捐至民眾黨政治獻金專戶行賄柯文哲。

陳俊源今天作證稱，約2020年3月時公司有人問「願不願意捐款給民眾黨？」他答應後，直接去樓下永豐銀行匯款，至於是誰交代的？已不記得。

陳俊源說，究竟是誰拿了30萬元現金給他，偵查中檢察官詢問過很多次，不斷問「是男的還是女的？」「高的還是矮的？」「胖的還是瘦的？」當時他認為很可能是張志澄，但實際上不清楚。

陳俊源表示，為何京華城公司要捐款給民眾黨？他也不是很清楚「簽呈沒有會辦我」，更不清楚其他6個人的狀況是什麼，但相信是財務人員所簽的公文。

合議庭今提解柯文哲、台北市議員應曉薇出庭，並傳喚應曉薇的助理吳順民、張志澄，沈慶京住院待辦保中，沈的辯護人下午要詰問東森集團總裁王令麟。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
威京集團法務經理陳俊源。圖／聯合報系資料照片
威京集團法務經理陳俊源。圖／聯合報系資料照片
威京集團財務經理張志澄。圖／聯合報系資料照片
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財務 民眾黨 柯文哲 京華城案

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