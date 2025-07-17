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北市警銷燬140公斤毒品 喪屍煙彈列暑期掃蕩重點

中央社／ 台北17日電

台北市刑大今天表示，為宣示打擊毒品決心，日前已依法銷燬140公斤毒品，總市價逾1.7億元；此外，警方已將喪屍煙彈、毒品咖啡包等新興毒品，列為暑期青春專案掃蕩重點。

台北市警察局刑事警察大隊毒品查緝中心今天發布新聞稿表示，北市今年1至6月間共計查獲混合式毒品分裝場87件，全般毒品2618件、犯嫌2798人，其中依托咪酯類毒品（俗稱喪屍煙彈）為844件、921嫌。

同時，查扣毒品咖啡包1萬5000餘包、依托咪酯類毒品煙油69公斤、毒煙彈1152顆等。

市刑大說，警方在暑假期間將各類新興毒品列為青春專案掃蕩重點，並執行毒品銷燬行動，向社會大眾宣示政府打擊毒品的決心。

市刑大表示，本月10日已於木柵焚化廠執行大規模毒品銷燬作業，針對第三、四級毒品計1400餘件，總計約140公斤，總市價逾新台幣1.7億元，種類涵蓋愷他命、煙彈、混合式咖啡包等各類毒品。

市刑大提到，為有效遏止新興毒品氾濫，毒品查緝中心4月追查毒煙彈來源時，發現來自新北市一對陳姓毒鴛鴦，並於毒鴛鴦外出交易時執行拘搜，當場人贓俱獲，查扣依托咪酯粉末3包、毒煙油7瓶、毒煙彈9顆、卡西酮毒咖啡包152包、哈密瓜錠逾百顆（含第二級毒品MDMA）。

市刑大說，這對毒鴛鴦持有毒品種類繁多，宛如毒品行動雜貨店，警方還在他們住處發現隱藏的依托咪酯煙彈製造分裝場，燒杯、化學原料等分裝工具一應俱全，現場毒品原料可製造至少1000顆毒煙彈，所幸攔阻於流入市場之前，全案移送新北地檢署偵辦。

近年流行於年輕族群的新興毒品咖啡包、依托咪酯類毒煙彈，因混雜多種毒品及來源不明粉末成分，市刑大說，毒販以新穎圖樣外包裝吸引青少年族群，但已有多件服用過量混合性毒品猝死案例，請家長多關注青少年施用不明咖啡包及電子煙情形。警方也將持續強化查緝力道，溯源斷根，防止毒品流入校園與社區。

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