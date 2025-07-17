疑電池自燃 花蓮壽豐凌晨火警奪4命

花蓮縣一處鐵皮民宅昨凌晨起火，屋主郭姓老翁等四人喪命，其女兒及女婿逃出，消防局懷疑收音機鋰電池充電自燃。圖／民眾提供

花蓮縣一處鐵皮民宅昨凌晨起火，屋主郭姓老翁等四人喪命，其女兒及女婿逃出，質疑消防隊太晚抵達。消防局懷疑收音機鋰電池充電自燃，表示民眾報案時緊張，未完整陳述地址，消防隊花時間查找，未延誤救災；當地民代認為，該處行政區劃分混亂，恐影響到場搶救速度。

花蓮壽豐鄉一處鐵皮民宅昨凌晨約○時起火，四十九歲蘇姓女子及其丈夫六十歲邱姓男子破窗逃生，父親七十四歲郭姓老翁、母親六十八歲蘇姓婦人、妹妹卅八歲郭姓女子、阿姨六十七歲楊姓婦人受困，消防隊到場撲滅火勢，分別在一、二樓房間發現四人已成焦屍。

「黑貓送東西都找得到，消防局還要我們去帶路。」蘇女哭說，入睡一個多小時，被地震搖醒，聽到鐵皮撞擊聲以為貓狗打架，開門要驅趕時濃煙竄入，她和丈夫逃出，凌晨○許致電報案，鄰居也找滅火器救火，消防員直到一時才抵達。

起火戶於平和村四區四十二之卅二號，依消防局提供報案錄音內容，○時廿三分報案人說「平和村四十三、卅二號」，勤務指揮人員問「是四十二號還是四十三號」？對方沒回答，勤指人員再問「是四十二嗎？」對方回一聲「嗯」掛斷。

消防局表示，○時卅分回電詢問火場附近地標，得知在輕航機場與台十一丙線附近，○時卅四分抵達「四十二號」未見火煙，發現台十一丙線對面有火煙，掉頭趕赴，蘇女○時卅六分回撥指出火警地點附近民宿，消防車○時四十八分在家屬引導下抵達「四十二之卅二號」灌救。

消防局副局長李龍聖說，民眾報案時太緊張，只簡單說地址號碼，壽豐有些地址範圍很廣，農地、農舍分散各處，「四十二號」與「四十二之卅二號」相距約三公里，車程五分鐘。

壽豐鄉民代表會副主席馬其山說，郭家卅年前從豐坪搬來，住址是平和村，但周邊住址都是共和村。平和村長張裕勝說，曾建議改門牌，但郭家因習慣不想改。壽豐鄉長曾淑懿說，這戶是「共和村的平和村民」，容易搞錯，將討論重新畫分行政區域。

附近村民說，蘇女的阿姨、妹妹是身心障礙者，過去由父母照顧，但父親三、四年前患失智症，母親一人照顧三人，蘇女不捨，三年前與丈夫搬回花蓮一起照顧。