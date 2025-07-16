座車遭槍擊「妻子也在車內」 網紅鳳梨：禍不及家人這樣動作過了

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）昨晚在嘉市區駕車被連開9槍，當時他與妻子在車內未受傷，警方在現場拾獲12顆彈殼。歹徒騎機車尾隨「鳳梨」，在馬路上開槍目無法紀，檢警查緝中。槍擊案發生後，鳳梨晚間臉書貼黑底白字發聲說，「謝謝各界關心，很抱歉占用版面，我先照顧好家人」。

鳳梨在留言區說，「禍不及家人，這樣動作，過了」。大批網友紛紛留言慰問鳳梨說，「平安」；有網友提議他提告殺人；也有網友說，「對方要對你下眉角」。

鳳梨事發前的行蹤也曝光，根據他IG限動發現，他與妻子去迴轉壽司用餐，嘉市第一警分局證實此事，槍擊案發生在15日晚上8時5分博愛路2段，警方到場雙方離開，現場留有12顆彈殼，開槍動機釐清中，警方調閱案發現場周邊路口監視器，鎖定騎機車歹徒查緝中。

槍擊案引起嘉檢重視，檢方說，昨晚市區道路上發生槍擊案，造成被害人汽車板金多處毀損，無人受傷。警局報請地檢署，由檢察官黃天儀指揮偵辦，全力查緝歹徒。網紅鳳梨近來是非多，嘉義店面3月遭人潑漆，2起案件是否有關聯，檢警將持續追查。