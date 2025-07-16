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台積電嘉義廠再傳意外！工人被300公斤冰水管砸中 傷勢嚴重急送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，5月26日AP7廠房發生工安意外，停工1個多月，7月3日復工後，今天下午同廠房再傳意外，重達約300公斤機電用冰水管從5公尺高空掉落，砸到地面1名工人，目前送至嘉義長庚醫院救治，頭部外傷且有腦出血現象，仍在急診室觀察。

據了解，台積電嘉義廠今年意外連連，曾有1名工人蹲坐在路旁，結果慘被堆高機碾過，小腿粉碎性骨折；還有外牆包商工人從4樓高鷹架墜落，送醫救回卻半身不遂；以及1名吊車吊掛指揮手遭2噸重的變壓器傾倒砸中，傷重不治。今天事故發生後，施工營造商明將停工。

近日受丹娜絲颱風影響，工區發生鷹架倒塌情形，災後營造商全力趕工，不料今天下午4時許發生意外，1支機電用冰水管在安裝時，疑似施作過程不慎未固定，重達約300公斤的冰水管直接從5樓高掉落，砸到地面上1名工人，目前工人已被緊急送至醫院。

被冰水管砸中的工人傷勢嚴重，主要受傷部位是頭部，有明顯頭部外傷，以及腦出血症狀，送醫時血壓比較低，疑似意識不太清楚，其他肢體無明顯外傷，因腦出血病情變化較快，目前仍在醫院急診室觀察，後續將進一步檢查。

台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，今日傳出意外，有工人遭重達約300公斤的機電用冰水管砸到，目前已送醫治療。示意圖／AI生成
台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區，今日傳出意外，有工人遭重達約300公斤的機電用冰水管砸到，目前已送醫治療。示意圖／AI生成

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