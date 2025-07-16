台電員工搶修觸電命危 勞長洪申翰要求台電加強職安管理

丹娜絲颱風重創南台灣，台電傾全力搶修，但15日傳出一名台電36歲李姓員工，進行搶修工程時觸電，當場失去呼吸心跳，目前仍在加護病房急救觀察中。對於如何督促台電善盡責任，勞動部長洪申翰16日晚間回應，除了依規定實施勞檢，也跨部會稽查，要求台電加強職安管理。

本次丹娜絲颱風重創南台灣，2454支電桿倒塌為台灣史上最嚴重，自風災以來，台電傾全國搶修人力，力拚嘉南地區最短時間內復電。不過，昨日傳出一名台電36歲李姓員工，進行搶修工程時不慎發生感電事故，當場失去呼吸心跳，目前仍在加護病房急救觀察中。

對此，洪申翰表示，丹娜絲颱風造成南部地區遭受嚴重損失，台電以及台電員工為了協助受災民眾早日回復正常生活，盡快搶修災區電力設備，盼讓受災民眾能夠儘早解決困境。

洪申翰坦言，這幾日發生感電災害的憾事，確實令人遺憾，勞動部有請台電公司務必要在進行災害搶救時，也要同時做好勞工作業安全防護，保障台電員工的安全，這是最重要的。

洪申翰強調，對於台電公司作業安全，勞動部除了依規定實施勞動檢查外，也透過跨部會合作與經濟部協同稽查、也督促台電公司進行事故檢討及工安精進會議等。要求台電公司要加強職業安全衛生管理，保障勞工安全。