影／網紅鳳梨座車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）昨天晚上在嘉義市區疑被連開9槍，據悉當時鳳梨與妻子在車內，2人沒有受傷，警方據報在現場拾獲12顆彈殼。隨著槍擊影像曝光，影像中歹徒囂張騎射槍火冒出，巨響還令路人掩耳詫異查看。對歹徒公然在馬路開槍目無法紀，檢警全力查緝中。

據了解，昨天晚上8時許，鳳梨開車和妻子行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開9槍後逃逸，當時鳳梨以為是鞭炮聲音，當車子停下後發現有疑似彈孔，他才向警方報案。警方問他是否和他人有恩怨，鳳梨表示，自己也不知道是什麼原因？

警方表示，接獲報案在昨天日晚上8時5分許，市區博愛路二段上發生槍擊案件，立即派遣線上警力到場查處，但雙方都已離開，無人受傷，有遺留12顆彈殼，至於開槍動機正在釐清中；目前調閱案發現場週邊路口監視器，鎖定騎乘機車男子追查偵辦中。

槍擊案引起檢方高度重視，嘉義地檢署表示，昨天晚上所發生槍擊，造成被害人汽車板金多處毀損案件，無人受傷。嘉義市警察局隨即報告地檢署，並於今天整卷報請地檢署，由檢察官黃天儀指揮偵辦，檢警全力查緝中。

網紅鳳梨近來是非多，其位在嘉義的店面，今年3月才遭人潑漆，兩起案件是否有所關聯，檢警將持續追查。