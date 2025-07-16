快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

花蓮暗夜火警釀4死 門牌混亂引爭議公所允整編

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮壽豐鄉一間平和村民宅今天凌晨火災釀4死，家屬質疑消防隊跑錯地點延誤救援，經確認發現該戶地址沿用舊村名稱，形成「共和村內的平和村」，鄉公所允諾協助整編地址。

這起火災發生在今天凌晨0時30分，警方獲報後，依通報地點前往平和村，到場發現沒有火煙，跟報案人聯繫，才發現位置錯誤，趕緊引導支援車組前往相隔5分鐘路程的失火地點。

一家6口只有2人逃出，同住者的父母、阿姨跟妹妹不幸罹難，事故原因仍待調查。自行逃脫的蘇姓住戶表示，睡覺時聽到聲響，開門看到濃煙密布，趕緊叫醒先生，2人破壞窗戶後逃出，趕緊找鄰居協助滅火、報案。

蘇姓住戶說，報案時還特別提醒消防人員，雖地址是平和村門牌，但實際位置是在共和村月眉大橋附近，還提供附近民宿為地標，但消防車抵達時，火勢已燃燒猛烈，錯過黃金救援期。

平和村長張裕勝說，這戶人家原本住在靠近荖溪的平和村，40多年前舉家搬來現址務農，當時附近全是農地，沒有設置正式門牌，於是就把舊家的門牌帶來，戶籍也還設在平和村四區，後來附近住戶增加，才有新的共和村新地名跟門牌。

張裕勝說，過去曾有詢問過屋主要不要更改門牌及遷戶籍，但長輩覺得麻煩，就成了「共和村內的平和村民」特殊現象，約有3戶類似案例，但只有這戶有實際居住。

壽豐鄉長曾淑懿今天前往協助災後救助，發放意外救助金也媒合相關社會救助資源，也安排民宿暫時安置家屬。

對於門牌混亂、路標標示不清等問題，曾淑懿表示，舊門牌長期造成住戶對外聯繫不便，允諾會協助門牌整編，並會與相關單位討論，增加路標指引。

門牌 戶籍 住戶

延伸閱讀

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

花蓮壽豐火警4死…屋內「這1處」燒得最嚴重 初步排除人為縱火

父失智、阿姨和妹妹身心障礙…她返鄉分擔母重擔 4至親卻同葬火海

花蓮壽豐惡火奪4命！家屬質疑錯過救援期 消防局還原時間序

相關新聞

調查局台南市調處驚傳調查官瀆職 中機站搜索新營站

調查局中機站接獲檢舉，指台南市調查處林姓調查官，疑利用職務涉及瀆職情事，報請檢方指揮偵辦，中機站經過長期蒐證後，今天由檢...

載偷渡客到柬埔寨從事詐騙！東港籍漁船18人全被逮 今遭起訴

今年3月東港籍漁船「億錩號」涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。...

調查員遭控洩個資、不當金錢往來 南檢搜索台南市調處新營站

台南市調查處新營站傳有調查員遭檢舉洩露個人資料外，疑與案件當事人有不當金錢往來，台南地檢署今天指揮中機組人員前往該調查員...

網紅鳳梨嘉義市區遭開9槍 警循線追查中

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸） 昨天晚上在嘉義市區疑被開了9槍，所幸鳳梨沒有被打中，警方接獲報案循線追查中。

花蓮壽豐火警4死…屋內「這1處」燒得最嚴重 初步排除人為縱火

花蓮縣壽豐鄉平房加蓋鐵皮屋今天半夜發生火警，1家6口僅夫妻破窗逃出，其餘4人命喪火海。消防局火災調查科初步調查起火原因，...

影／外號「狗鼻子」！警副隊長下班返家 見2男可疑當場逮毒品交易

台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修昨天凌晨3時許，值班結束下班途中，已更換便服騎車返家，結果他眼見路邊35歲古姓男子神色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。