花蓮暗夜火警釀4死 門牌混亂引爭議公所允整編

花蓮壽豐鄉一間平和村民宅今天凌晨火災釀4死，家屬質疑消防隊跑錯地點延誤救援，經確認發現該戶地址沿用舊村名稱，形成「共和村內的平和村」，鄉公所允諾協助整編地址。

這起火災發生在今天凌晨0時30分，警方獲報後，依通報地點前往平和村，到場發現沒有火煙，跟報案人聯繫，才發現位置錯誤，趕緊引導支援車組前往相隔5分鐘路程的失火地點。

一家6口只有2人逃出，同住者的父母、阿姨跟妹妹不幸罹難，事故原因仍待調查。自行逃脫的蘇姓住戶表示，睡覺時聽到聲響，開門看到濃煙密布，趕緊叫醒先生，2人破壞窗戶後逃出，趕緊找鄰居協助滅火、報案。

蘇姓住戶說，報案時還特別提醒消防人員，雖地址是平和村門牌，但實際位置是在共和村月眉大橋附近，還提供附近民宿為地標，但消防車抵達時，火勢已燃燒猛烈，錯過黃金救援期。

平和村長張裕勝說，這戶人家原本住在靠近荖溪的平和村，40多年前舉家搬來現址務農，當時附近全是農地，沒有設置正式門牌，於是就把舊家的門牌帶來，戶籍也還設在平和村四區，後來附近住戶增加，才有新的共和村新地名跟門牌。

張裕勝說，過去曾有詢問過屋主要不要更改門牌及遷戶籍，但長輩覺得麻煩，就成了「共和村內的平和村民」特殊現象，約有3戶類似案例，但只有這戶有實際居住。

壽豐鄉長曾淑懿今天前往協助災後救助，發放意外救助金也媒合相關社會救助資源，也安排民宿暫時安置家屬。

對於門牌混亂、路標標示不清等問題，曾淑懿表示，舊門牌長期造成住戶對外聯繫不便，允諾會協助門牌整編，並會與相關單位討論，增加路標指引。