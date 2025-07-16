網紅鳳梨嘉義市區遭開9槍 警循線追查中

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸） 昨天晚上在嘉義市區疑被開了9槍，所幸鳳梨沒有被打中，警方接獲報案循線追查中。

據了解，昨天晚上8、9點時，鳳梨開車行經嘉義市博愛路靠近北港路時，疑遭到尾隨的歹徒朝他連開9槍後逃逸，目前沒有人傷亡，警方報請檢察官指揮偵辦中。

網紅鳳梨傳遭槍擊，被人開9槍，警方循線追查中。圖／聯合報系資料照

【中央社／嘉義市16日電】

網紅「鳳梨」吳泓逸昨晚駕車載著妻子行經嘉義市博愛路時，疑遭騎機車歹徒尾隨並朝車輛右後方連開12槍，警告意味濃，吳泓逸夫婦均無受傷，檢警已鎖定特定目標追緝。

嘉義市警察局第一分局今天表示，於昨天晚上8時5分據報，指博愛路二段發生槍擊案件，立即派遣線上警力到場，但雙方均已離開，現場無人受傷，有遺留12顆彈殼，至於開槍動機正在釐清；目前調閱案發現場周邊路口監視器，鎖定騎乘機車男子追緝中。

警方指出，歹徒開槍均朝吳男車輛的右後方槍擊，所幸車內吳男與其妻子均無受傷；歹徒行凶後，將犯案機車停在路邊，搭乘接應車輛逃離，機車非贓車，正在追查車主到案說明；歹徒往南部縣市逃竄，目前已鎖定特定目標追緝中。