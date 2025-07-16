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載偷渡客到柬埔寨從事詐騙！東港籍漁船18人全被逮 今遭起訴

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

去年3月東港籍漁船「億錩號」涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。檢方今偵查終結，將18人依違反入出國及移民法及國家安全法等起訴，已判刑確定者陸續送監執行。

海巡署去年3月14日接獲情資，於東港外海137浬處查獲億錩號，發現船上人數與報關不符，經清點確認藏有10名非法偷渡者，包括9名台灣籍及1名非法入境的大陸籍人士，另有8名偷渡集團，立即逮捕全船18人。

檢方調查，偷渡集團中43歲許嫌及29歲吳嫌負責招募偷渡客、安排交通路線等事宜，並招募人手協助安排偷渡客住宿，將偷渡客2次轉接駛出12浬領海外，轉乘億錩號至柬埔寨，規避港口與安檢通報；億錩號上也備妥泡麵、蔬果、盥洗用品、棉被枕頭等所需物資。

許嫌以人收費150萬元，去年底至今年3月間陸續招攬9名台灣人及1名大陸人，準備偷渡至柬埔寨，並與當地詐騙集團配合，待偷渡成功從事詐騙工作以抵償偷渡費用。9名台灣人均為通緝犯或受限制出境的被告，其中8人為毒品、槍砲、加重詐欺通緝犯，1人因運輸毒品案件經法院限制出境。

檢方訊後18人均經法院裁定羈押禁見，已判刑確定者陸續送監執行。檢方今偵查終結，起訴18人，其中主嫌許嫌建請法院從重量刑有期徒刑8年；共犯吳嫌則建請法院從重量刑有期徒刑6年6月。

檢方認為此案涉有組織性跨境犯罪，嚴重侵害國家安全與邊境秩序，且多名偷渡者為毒品、槍砲、詐欺等重大案件通緝犯，若偷渡成功恐再從事更大規模的詐騙犯罪，危害甚鉅。

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東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客。圖／檢方提供
東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客。圖／檢方提供
東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。圖／檢方提供
東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。圖／檢方提供
東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。圖／檢方提供
東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。圖／檢方提供
東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。圖／檢方提供
東港籍漁船「億錩號」去年3月涉嫌在東港西南方海域搭載偷渡客，屏東地檢署指揮專案小組，逮捕船上8名偷渡集團及10名偷渡客。圖／檢方提供

詐騙集團 毒品 柬埔寨 東港 偷渡

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