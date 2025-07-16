台電同仁修復電網遭電擊 賴總統：盼在野正視台電辛勞

總統兼民進黨主席賴清德16日於民進黨中常會表示，今年的「漢光41號演習」開始前夕，丹娜絲颱風襲台造成災情。台電一名同仁在嘉義修復電網時遭電擊，他已前往探視，也希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。

賴總統表示，七月是國家團結月，今年的「漢光41號演習」，國軍從上周三開始，展開為期10天9夜的實戰化演訓，但在演習開始的前夕，因丹娜絲颱風襲台，強風暴雨造成中南部地區嚴重的災情。

賴總統說，在演訓與救災並行的原則下，國軍依地方政府需求，編組可用人力、調度機具設備，支援救災和災後復原的工作。他到地方了解災情，看到國軍竭盡全力，幫忙道路疏通與落果清理，協助受災民眾解決各項困難，展現軍民合作韌性。感謝大家，感謝全體國軍，大家辛苦了。

賴總統提到，這次颱風吹壞了全台近2,500支電桿，以及3座高壓電塔，讓雲嘉南地區的電力設施受到嚴重衝擊，總共有90幾萬戶因此停電。

他表示，這段時間以來，大家不論是在網路上，還是從新聞報導，都看到許多台電人員跨區支援，夜以繼日，不辭辛勞地修復電力的畫面，甚至到了深夜才能草草用餐。他也實地了解台電恢復供電的進度，對他們的努力，非常感動、也非常感謝。

而在昨天，台電一名同仁在嘉義修復電網時遭電擊，大家都感到非常不捨。賴總統已在稍早前往台南柳營奇美醫院訪視，他希望台電同仁早日康復，也感謝醫院全體同仁全力搶救；並希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。

針對民眾的風災損失，賴總統說，感謝行政院長卓榮泰已提出，「丹娜絲颱風災害救助事項」專案。政府將以「從優、從速、從寬、從簡」的原則，進行災損認定與補助，減輕民眾負擔。對於所有投入復原工作的第一線工作人員，他再次表達感謝，也請大家務必注意安全。政府與救災人員一定會竭盡所能，讓民眾早日恢復正常生活。

賴總統表示，此外，今年的「漢光41號演習」，特別採取無劇本的大規模實戰化演練，並動員2.2萬名後備軍人，強化臨戰應變能力。而在「漢光41號演習」期間，「2025城鎮韌性演習」也正在進行，透過軍民協力，提升台灣的全社會防衛韌性。