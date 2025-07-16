男曾參選嘉市議員涉販毒遭通緝 主動到案50萬交保

曾參選嘉義市議員落選的周姓男子涉組販毒集團，販賣毒咖啡包，2年多不法獲利逾5億，全案4年前起訴，被通緝多年的周男日前主動到案，嘉檢偵訊後，以50萬元交保。

遭通緝多年的周男於11日在律師陪同下，主動向嘉義地檢署投案，4年前起訴的承辦檢察官已調升為主任檢察官，當天由承接股別的檢察官偵訊後，諭知新台幣50萬元交保。

據嘉義地檢署起訴書，綽號「目鏡」的周男貪圖販毒暴利，夥同黃姓男子等人，自民國107年7月起，涉嫌分工製造、運輸、販賣含有第三及第四級毒品成分的咖啡包。

周男建立「目鏡集團販毒組織」所屬毒品咖啡包專有品牌，並訂製「彩虹小惡魔」包裝袋，製造毒品咖啡包在市場地位及口碑，並藉由手機等各種通訊軟體傳播、分享，以及酒店、KTV人員介紹、中小盤藥頭販售等方式，迅速建立流通管道。

嘉義地檢署會同警方等單位組專案小組，於109年10月間，同步於嘉義縣、彰化縣等7個地點搜索，查獲目鏡販毒組織的製毒工廠，並扣得小惡魔包裝袋12箱、36萬包，新興毒品原料（喵喵、一粒眠、迷幻藥等）、2000多公斤副原料，以及研磨機、粉碎機等製造工具。

檢警當時陸續查獲販毒集團同夥黃姓男子等嫌疑人，專案小組從查扣的製毒原料進貨單換算，2年多以來，推估販毒集團約產製362萬5000包毒品咖啡包，不法獲利約達5億4000多萬元。

全案於110年2月偵結起訴，曾於107年參選嘉義市議員而落選的販毒集團主嫌周男，一直未到案，檢方當年即發布通緝。

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