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影／外號「狗鼻子」！警副隊長下班返家 見2男可疑當場逮毒品交易

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修昨天凌晨3時許，值班結束下班途中，已更換便服騎車返家，結果他眼見路邊35歲古姓男子神色慌張、頻頻張望，並與20歲黃姓男子會合，起疑探查，果然發現2人正在交易毒品，當場人贓俱獲，查扣70餘包毒品。

蘇敬修在分局有「狗鼻子」的稱號，也是獲分局長洪宏榮挑選出來，帶著各派出所年輕員警見習巡邏的績優幹部，指導同事如何在街頭發現可疑對象，屢次逮捕毒品現行犯。

昨天凌晨蘇敬修下班後，脫下制服，換便服騎車返家，經過北區南園街巷口停等紅燈。蘇當時眼見35歲古姓男子神色慌張，過馬路頻頻張望、形跡可疑，直覺有異。

他將車停下，跟著古的身後，見古與20歲黃姓男子在巷口會合，經埋伏探查，研判二人神色閃爍、形跡可疑，疑似交換物品，從事毒品交易，立即通報轄區第五分局實踐派出所。

實踐所所長歐存峰、警員陳昭佑、葉松裕等人趕往時，蘇敬修將人盯住，並未打草驚蛇；等黃姓男子低頭數鈔，他再帶支援警力上前盤查，經目視黃的機車置物箱內有疑似毒品物品，在黃同意下搜索，現場查扣毒品咖啡包66包（約200餘克）及愷他命7包（總重逾10克）。

警方初步檢驗結果，相關物品分別呈現安非他命與愷他命陽性反應，另查扣販毒所得2500元，黃面對鐵證無法狡辯，警方依法逮捕，詢後依毒品罪嫌移送法辦；另外，古姓男子離開沒多久，同樣被警方追上帶回，依法送辦。

洪宏榮表示，暑期為青少年接觸毒品與犯罪的高風險期，分局積極執行暑期「青春專案」，針對毒品、詐欺、賭博及性剝削等危害學子安全不法行為，加強打擊與預防宣導；警方也呼籲家長與師長多加關心孩子日常活動，攜手打造安全、健康、無毒的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修昨天凌晨3時許，下班途中返家眼見黃姓、古姓男子正在交易毒品，當場尾隨逮人。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修昨天凌晨3時許，下班途中返家眼見黃姓、古姓男子正在交易毒品，當場尾隨逮人。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修（中）昨天凌晨3時許，下班途中返家眼見黃姓、古姓男子正在交易毒品，當場尾隨逮人。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修（中）昨天凌晨3時許，下班途中返家眼見黃姓、古姓男子正在交易毒品，當場尾隨逮人。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修（中）昨天凌晨3時許，下班途中返家眼見黃姓、古姓男子正在交易毒品，當場尾隨逮人。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修（中）昨天凌晨3時許，下班途中返家眼見黃姓、古姓男子正在交易毒品，當場尾隨逮人。記者袁志豪／翻攝

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