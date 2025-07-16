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台電人員觸電命危 職安署：饋線作業停工並開罰
一名在嘉義縣義竹鄉搶修電力的台電工作人員昨天遭電擊命危，職安署南區職安中心今天勞檢，指個人防護具未確實使用，該饋線作業停工至台電改善為止，後續並將開罰。
丹娜絲颱風重創南台灣，2454支電桿倒塌為台灣史上最嚴重，台電傾全國人力搶修，力拚嘉南地區最短時間內復電；不過，台電工作人員李元瀚昨天下午進行搶修工程時遭電擊命危，送台南市柳營奇美醫院急救，目前仍在加護病房急救觀察中。
勞動部職安署南區職業安全衛生中心今天上午前往勞檢，南區職業安全衛生中心綜合業科長吳俊傑告訴中央社記者，勞檢發現現場個人防護具未確實使用、未戴絕緣手套，因此不慎遭電擊。
吳俊傑說，目前已經讓現場該饋線作業停工，待台電提出具體有效的改善作為才會復工，後續也會依照職安法開罰新台幣3萬元到30萬元。
吳俊傑表示，已特別提醒台電，無論同仁再累，都要提醒同仁確實做好防護，避免再發生事故。
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