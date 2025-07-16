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新店工地工安釀命案 國土署擬推「人孔啟閉管理要點」防憾事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

新北市新店區日前發生污水下水道施工致死意外，引發社會關注。內政部國土署15日在新北市道安會議中回應指出，該工安事故初步調查發現，施工廠商未依標準作業流程操作，現場未確保施工人員安全即開啟人孔蓋，導致不幸事故，警方已釐清肇事責任，相關賠償與撫卹作業由廠商處理中，勞檢單位也已責令停工並要求限期改善。

國土署表示，依規定施工人孔蓋開啟前，應先完成交通指揮與警示設施，確保現場人員免於車輛碰撞風險，才能進行施作，然而此案並未落實相關程序，為強化職安管理，國土署除已督導所有代辦工地進行全面檢討，也將擬定「既設人孔蓋啟閉管理要點」，未來將要求廠商須事前提出申請，並經主辦機關核准，才能現場開蓋，藉此防杜同類悲劇重演，保障工程人員與用路人安全。

工安 勞檢 內政部

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