父失智、阿姨和妹妹身心障礙…她返鄉分擔母重擔 4至親卻同葬火海
花蓮縣壽豐鄉平和村四區1間鐵皮民宅16日發生火警，1家6口僅夫妻破窗逃生，4人不幸葬身火海。蘇姓女子表示，父母務農維生，同住者還有楊姓阿姨跟妹妹，其中父親、阿姨與妹妹都是身心障礙者，平時由媽媽照顧，夫妻為分擔母親照顧重擔，3年前從台北搬回花蓮。
死者分別是蘇女的父親74歲郭姓男子，睡在客廳旁房間、母親68歲蘇姓女子、妹妹38歲郭姓女子皆被發現在一樓，阿姨67歲楊姓女子睡在二樓也不幸罹難，生還的夫妻則是住在後面的房間。
據了解，蘇女的媽媽與楊女是親姊妹，因媽媽被外祖母收養改姓蘇，父母結婚後，30多年前從壽豐鄉荖溪跟花蓮溪匯流口的平和村，搬到現居地；當時周邊沒有任何住戶都是農田，2人在農田邊蓋房子，並將平和村的門牌帶來裝上，即使後來併到共和村，也沒有特別更換門牌地址。
附近村民說，蘇女的阿姨、妹妹是身心障礙者，過去都由父母照顧，但父親3至4年前罹患失智症，母親一人照顧3人扛起照顧重擔。蘇女不捨母親辛勞，3年前與邱姓丈夫搬回花蓮分擔照顧重任，以做工程養家，丈夫過去做過工程會開怪手，只要遇到蘇花公路坍方，他都在第一線搶救清落石。
花蓮縣長徐榛蔚、壽豐鄉長曾淑懿今天慰問受災戶，曾淑懿指出，火警地點是平和村靠近月眉堤防、1981年興建的鐵皮屋，當地其他戶的門牌都是共和村，僅這家戶是平和村四區，可以說是「共和村的平和村民」，導致大家容易搞錯確切位置，公所未來會討論重新畫分行政區域。
曾淑懿說，公所針對意外死亡鄉親，辦理意外救助金1人30萬元，達成基金會棺木代金1人7000元，公所也會轉知農會，具農保資格的死者郭男，可請領農民喪葬補助30.6萬元。
另外，原住民重大災害救助往生者1人5萬元，原住民族委員會團體意外保險（針對25至65歲）30萬元，僅38歲郭女符合資格，公所民政課也會協助向縣政府申請災害救助金，死亡每人20萬元，安遷救助2人每人2萬元。
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