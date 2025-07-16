快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

父失智、阿姨和妹妹身心障礙…她返鄉分擔母重擔 4至親卻同葬火海

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉平和村四區1間鐵皮民宅16日發生火警，1家6口僅夫妻破窗逃生，4人不幸葬身火海。蘇姓女子表示，父母務農維生，同住者還有楊姓阿姨妹妹，其中父親、阿姨與妹妹都是身心障礙者，平時由媽媽照顧，夫妻為分擔母親照顧重擔，3年前從台北搬回花蓮。

死者分別是蘇女的父親74歲郭姓男子，睡在客廳旁房間、母親68歲蘇姓女子、妹妹38歲郭姓女子皆被發現在一樓，阿姨67歲楊姓女子睡在二樓也不幸罹難，生還的夫妻則是住在後面的房間。

據了解，蘇女的媽媽與楊女是親姊妹，因媽媽被外祖母收養改姓蘇，父母結婚後，30多年前從壽豐鄉荖溪跟花蓮溪匯流口的平和村，搬到現居地；當時周邊沒有任何住戶都是農田，2人在農田邊蓋房子，並將平和村的門牌帶來裝上，即使後來併到共和村，也沒有特別更換門牌地址。

附近村民說，蘇女的阿姨、妹妹是身心障礙者，過去都由父母照顧，但父親3至4年前罹患失智症，母親一人照顧3人扛起照顧重擔。蘇女不捨母親辛勞，3年前與邱姓丈夫搬回花蓮分擔照顧重任，以做工程養家，丈夫過去做過工程會開怪手，只要遇到蘇花公路坍方，他都在第一線搶救清落石。

花蓮縣長徐榛蔚、壽豐鄉長曾淑懿今天慰問受災戶，曾淑懿指出，火警地點是平和村靠近月眉堤防、1981年興建的鐵皮屋，當地其他戶的門牌都是共和村，僅這家戶是平和村四區，可以說是「共和村的平和村民」，導致大家容易搞錯確切位置，公所未來會討論重新畫分行政區域。

曾淑懿說，公所針對意外死亡鄉親，辦理意外救助金1人30萬元，達成基金會棺木代金1人7000元，公所也會轉知農會，具農保資格的死者郭男，可請領農民喪葬補助30.6萬元。

另外，原住民重大災害救助往生者1人5萬元，原住民族委員會團體意外保險（針對25至65歲）30萬元，僅38歲郭女符合資格，公所民政課也會協助向縣政府申請災害救助金，死亡每人20萬元，安遷救助2人每人2萬元。

花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警，4人不幸喪生，縣長徐榛蔚（右五）、壽豐鄉長曾淑懿（右四）慰問受災戶。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警，4人不幸喪生，縣長徐榛蔚（右五）、壽豐鄉長曾淑懿（右四）慰問受災戶。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警，4人不幸喪生。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警，4人不幸喪生。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警，4人不幸喪生。圖／民眾提供
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警，4人不幸喪生。圖／民眾提供

阿姨 花蓮 妹妹

延伸閱讀

花蓮壽豐惡火奪4命！家屬質疑錯過救援期 消防局還原時間序

韓國瑜首度花蓮反惡罷 傅崐萁再轟柯建銘：想當院長

多花5分鐘抵達釀花蓮火警4死？民代點關鍵：行政區域畫分不明

好久不見...劉泰英拄拐杖花蓮公開現身 為李登輝圓夢

相關新聞

總統探視觸電命危台電員工 員工父：希望有明確調查事故結果

搶修丹娜絲風災台電嘉義區處線路課李姓員工，昨天在嘉縣義竹鄉高空作業車維修線路，遭高壓電擊，當場失去呼吸心跳，送醫裝葉克膜...

父失智、阿姨和妹妹身心障礙…她返鄉分擔母重擔 4至親卻同葬火海

花蓮縣壽豐鄉平和村四區1間鐵皮民宅16日發生火警，1家6口僅夫妻破窗逃生，4人不幸葬身火海。蘇姓女子表示，父母務農維生，...

花蓮壽豐惡火奪4命！家屬質疑錯過救援期 消防局還原時間序

花蓮縣壽豐鄉平和村四區1間民宅今發生火警，1家6口只有夫妻逃生，其他4人命喪火窟，家屬質疑消防車太慢來。消防局公布時間序...

多花5分鐘抵達釀花蓮火警4死？民代點關鍵：行政區域畫分不明

花蓮縣壽豐鄉民宅今凌晨發生火警4人喪生，家屬質疑消防人員遲到錯過黃金救援，消防局解釋接獲報案地址與確切位置不同，多花5分...

台電員工疑觸電葉克膜搶命 賴清德總統趕赴醫院探視

台電一名36歲李姓員工昨下午在搶修時，疑遭電擊發生工安意外，當場失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美搶救，目前仰賴葉克膜維生，...

影／台電員工觸電葉克膜續命…勞檢啟動調查 其他工區持續搶修

丹娜絲颱風侵襲嘉義，重創電力設施，台電人員連日搶修，昨日下午傳出工安意外，36歲李姓員工在高空作業時不慎感電送醫搶救；悲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。