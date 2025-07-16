總統探視觸電命危台電員工 員工父：希望有明確調查事故結果

搶修丹娜絲風災台電嘉義區處線路課李姓員工，昨天在嘉縣義竹鄉高空作業車維修線路，遭高壓電擊，當場失去呼吸心跳，送醫裝葉克膜搶救中，賴清德總統中午到奇美醫院探視，慰問家屬；李姓員工父親說，「希望有明確的事故調查結果，希望這是最後一次公安意外，不要再有下一個台電人受到同樣的傷害。」

總統探視後，李姓員工父親說，「希望有1個明確的事故調查結果，希望這是最後一次公安意外，不要再有下一個台電人，受到同樣傷害。」他兒子傷的很嚴重，兒子很勇敢，請大家為兒子集氣，請神父修女教友們幫忙祈禱。

李姓員工父親說，天主教嘉義教區聖若望主教座堂神父狄鐸，昨晚到醫院，為兒子傅油祈禱，他請神父為兒子做彌撒祈福。李姓員工全家都是主教座堂教友，上午平日彌撒，神父狄鐸、潘文偉帶教友祈禱。

針對李姓員工目前治療情形，柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明表示，李姓員工有葉克膜支持，心肺功能穩定，因到院前半個小時就知道患者狀況，急診已備妥葉克膜，掌握黃金搶救期，電擊傷面積過大，會看後續的狀況，目前已有作一些小型手術，由於當時遭6000伏特電擊，從手部進入，因此對心肺的衝擊較大，腦部功能需要觀察，目前進行積極治療。

針對台電工安意外，勞動部職安署南區職業安全衛生中心說，已派員到場調查，要求意外工區停止作業，台電提緊急應變作為後才能復工；其他工區屬天然災害搶修涉及民生用電不會要求停止作業。