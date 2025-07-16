花蓮壽豐惡火奪4命！家屬質疑錯過救援期 消防局還原時間序

花蓮縣壽豐鄉平和村四區1間民宅今發生火警，1家6口只有夫妻逃生，其他4人命喪火窟，家屬質疑消防車太慢來。消防局公布時間序，在0時23分接到報案，抵達通報地點未見火煙，到了0時36分才確認位置，0時48分到達現場搜救。

壽豐鄉平和村四區42-32號民宅今天凌晨起火，住在後面的49歲蘇姓女子與60歲先生邱姓男子趕緊破窗逃出，但住在前面客廳的父親74歲郭姓男子，住在右側的母親68歲蘇姓女子、妹妹38歲郭姓女子、住在二樓的阿姨67歲楊姓女子不幸喪生。

蘇女表示，逃出火警後馬上打電話報案失火，請警消趕緊前往救災，鄰居則是拿找滅火器救火，凌晨0時許通報，但消防人員一直到凌晨1時才抵達，已經過了救援期。

消防局副局長李龍聖表示，壽豐平和村四區火災案件，接到報案人的電話時，是在在凌晨0時23分接到報案，民眾可能因為有點緊張，住址敘述上只有簡單講號碼跟地點，不過壽豐地區有些門牌範圍很廣，結果在報案的平和村42號現場查找，卻未發現火煙，後來才知道是42-23號火警，兩處位置分處台11丙公路兩邊，消防到達時火已經全面燃燒，用最快速度人員搜救。

李龍聖說，今天凌晨0時23分報案，分隊18分鐘就到達現場，民眾可能因緊張僅簡單敘述地址號碼跟地點，沒有敘述到門牌後面的數字，第一時間分隊往42號尋找，在0時30分有回撥給報案人，有提到附近的民宿名字，所有分隊趕往查看，才發現失火地點，但房屋火勢很快就延燒，造成不幸事件。