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台電員工疑觸電葉克膜搶命 賴清德總統趕赴醫院探視

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台電一名36歲李姓員工昨下午在搶修時，疑遭電擊發生工安意外，當場失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美搶救，目前仰賴葉克膜維生，全身約20%深度燒燙傷，正在加護病房觀察中，賴清德總統今早也低調趕赴醫院探視，全程並未受訪。

柳營奇美醫院醫務秘書顧博明說明，病人疑遭6000伏特電擊，從左手進入到右手出去，電擊路線重傷心肺功能，目前裝設葉克膜維生，心肺功能還算穩定，因目前接受低溫治療，現階段最關鍵的是3天後腦部受損程度。

他提到，病人在抵達醫院前，急診就已接獲通知，並準備好裝設葉克膜搶救，整個黃金急救時間都有把握，且當場也有人員進行心肺復甦術，對搶救病人來說都是樂觀的因素，而總統也特別指示要全力治療，醫療團隊更會全力以赴。

經濟部長郭智輝則說，發生不幸的事件，大家都不樂見，「我們會用不放棄的態度，全力搶救！」，經醫師的評估，李姓員工今天的狀況比昨天還好，也希望他能早日康復，回到正常的生活，這陣子台電人員的辛苦，相信大家也都看得見。

台南市長黃偉哲也呼籲，希望大家能幫台電受傷的人員加油、集氣，讓他度過危險期，也希望大家別再給台電壓力，台電人員受到復電速度的壓力，都是冒著生命危險在搶修，天災是任何人都不願發生的事情，受災戶辛苦、台電人員何嘗不是，希望大家多給點加油、少些責備。

賴清德今早約10點多抵達柳營奇美醫院，在經濟部長郭智輝及院方人員陪同下，快速步入醫院前往探視、關心李姓台電人員病況，賴總統臉色凝重，全程並未受訪。

36歲李姓台電員工昨下午在搶修時，疑遭電擊發生工安意外，當場失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美搶救，目前仰賴葉克膜維生，全身約20%深度燒燙傷，正在加護病房觀察中，總統賴清德今早也低調趕赴醫院探視，全程並未受訪。記者萬于甄／攝影
36歲李姓台電員工昨下午在搶修時，疑遭電擊發生工安意外，當場失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美搶救，目前仰賴葉克膜維生，全身約20%深度燒燙傷，正在加護病房觀察中，總統賴清德今早也低調趕赴醫院探視，全程並未受訪。記者萬于甄／攝影

郭智輝 賴清德 葉克膜 台電

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