台電員工搶修觸電命危…賴總統親赴探視盼全力搶救
丹娜絲颱風重創南台灣，台電傾全力搶修，但15日傳出一名台電36歲李姓員工，進行搶修工程時不慎發生感電事故，當場失去呼吸心跳，目前仍在加護病房急救觀察中。據了解，賴清德總統聞訊，第一時間即請行政院及相關單位提供必要協助，並於16日上午前往台南柳營奇美醫院探視。
本次丹娜絲颱風重創南台灣，2454支電桿倒塌為台灣史上最嚴重，自風災以來，台電傾全國搶修人力，力拚嘉南地區最短時間內復電。
不過，昨日傳出一名台電36歲李姓員工，進行搶修工程時不慎發生感電事故，當場失去呼吸心跳，目前仍在加護病房急救觀察中。據了解，賴總統聞訊，第一時間即請行政院及相關單位提供必要協助，務必給予傷者最完善醫療照顧，並於今早前往台南柳營奇美醫院探視。
賴總統抵達醫院後，隨即至加護病房探視傷者，向院方了解病患傷勢情況。賴總統也在床邊向李元瀚喊話，盼李元瀚加油、要好起來，大家都在等李。隨後，賴總統至家屬等待區慰問家屬。
賴總統表示，對於台電同仁在嘉義修復電網時遭電擊，他感到非常不捨，希望李元瀚早日康復。他也向家屬保證，醫院一定會全力搶救，請大家不要放棄，並於現場指示經濟部與台電，務必了解事故原因，未來不再發生類似事情。家屬也向賴總統表達感謝。
賴總統表示，希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電，同時也強調，搶修工作雖然講求效率，但安全第一，也請還在第一線持續搶修、恢復電力的台電公司主管及員工務必注意安全。
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