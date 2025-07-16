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多花5分鐘抵達釀花蓮火警4死？民代點關鍵：行政區域畫分不明

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉民宅今凌晨發生火警4人喪生，家屬質疑消防人員遲到錯過黃金救援，消防局解釋接獲報案地址與確切位置不同，多花5分鐘才趕到現場。受災戶位置因當地行政區域畫分不明確，導致消防人員跑錯地方，鄉民代表會將要求公所及戶政單位重新畫分行政區域，也重新編制住址與門牌

壽豐鄉代會副主席馬其山表示，這家戶籍是併在平和四區，住址是42-32號，這家戶30年前從豐坪地區搬遷過來，因家境不好，只蓋簡易的鐵皮房屋居住，並在附近的農地務農，後來陸續有農友在周邊蓋房，申請門牌時則併在共和村。

馬其山認為，這次憾事是因行政區域畫分不明確所導致，已和鄉公所討論請戶政事務所等相關單位盡快重新畫分行政區域，也重新編制住址門牌，不要像現在有任何盲點，避免灰色地帶影響救援時間。

壽豐鄉平和村長張裕勝說，火警案家隔壁地址都是最新編制的共和村豐坪路3段600巷，只有他們的門牌是平和村四區，才會鬧出烏龍，以前雖有請他們更改門牌，但長輩因傳統跟習慣不想改，才會一直都是平和四區的門牌。

花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警4人喪生，消防局接獲報案地址與確切位置不同，多花費5分鐘才趕到現場，引發家屬質疑錯過「黃金救援期」。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警4人喪生，消防局接獲報案地址與確切位置不同，多花費5分鐘才趕到現場，引發家屬質疑錯過「黃金救援期」。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警4人喪生，受災戶位置因當地行政區域畫分不明確，消防隊多花費5分鐘才趕到現場，引發家屬質疑錯過「黃金救援期」。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉民宅今天凌晨發生火警4人喪生，受災戶位置因當地行政區域畫分不明確，消防隊多花費5分鐘才趕到現場，引發家屬質疑錯過「黃金救援期」。記者王思慧／攝影

門牌 花蓮

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