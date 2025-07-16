多花5分鐘抵達釀花蓮火警4死？民代點關鍵：行政區域畫分不明

花蓮縣壽豐鄉民宅今凌晨發生火警4人喪生，家屬質疑消防人員遲到錯過黃金救援，消防局解釋接獲報案地址與確切位置不同，多花5分鐘才趕到現場。受災戶位置因當地行政區域畫分不明確，導致消防人員跑錯地方，鄉民代表會將要求公所及戶政單位重新畫分行政區域，也重新編制住址與門牌。

壽豐鄉代會副主席馬其山表示，這家戶籍是併在平和四區，住址是42-32號，這家戶30年前從豐坪地區搬遷過來，因家境不好，只蓋簡易的鐵皮房屋居住，並在附近的農地務農，後來陸續有農友在周邊蓋房，申請門牌時則併在共和村。

馬其山認為，這次憾事是因行政區域畫分不明確所導致，已和鄉公所討論請戶政事務所等相關單位盡快重新畫分行政區域，也重新編制住址門牌，不要像現在有任何盲點，避免灰色地帶影響救援時間。