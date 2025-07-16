影／台電員工觸電葉克膜續命…勞檢啟動調查 其他工區持續搶修

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聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

丹娜絲颱風侵襲嘉義，重創電力設施，台電人員連日搶修，昨日下午傳出工安意外，36歲李姓員工在高空作業時不慎感電送醫搶救；悲傷家屬要求真相為何會遭受電擊意外？也有他同事質疑是電信公司垂落電線致釀禍？勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心表示，已派員至現場調查，除發生意外工區全面停工外，其他工區因係天然災害搶修工程仍正常搶修。

台電嘉義區處今天統計，截至上午10時復電率已達99.8%，尚有718戶零星分布戶仍在搶修中。

昨天工安意外會不會因此全面停止作業？勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心表示，已派員到現場調查，要求發生意外工區停止作業，也會要求台電提出緊急應變作為後才能復工；至於其他工區，因係天然災害搶修涉及民生用電暫不會要求停止作業。

台電嘉義區處表示，為何發生感電意外也是台電想要了解，是操作、施工、外部因素？甚至指揮不對等都要了解清楚。通常1個重災工班成員12人，在全台動員協助下，機具、人員都足夠，因此，才要調查昨天發生意外時，作業環結有那個部分發生疏失。

為早日恢復民生用電，台電員工持續於災區搶修。圖／台電嘉義區處提供
為早日恢復民生用電，台電員工持續於災區搶修。圖／台電嘉義區處提供
台電員工集氣為同仁祈求平安，在進行搶修前一起信心喊話，強調施工安全。圖／台電嘉義區處提供
台電員工集氣為同仁祈求平安，在進行搶修前一起信心喊話，強調施工安全。圖／台電嘉義區處提供
昨天發生工安意外，集氣為同仁祈求平安外，台電員工仍持續於災區搶修。圖／台電嘉義區處提供
昨天發生工安意外，集氣為同仁祈求平安外，台電員工仍持續於災區搶修。圖／台電嘉義區處提供
為早日恢復民生用電，台電員工持續於災區搶修。圖／台電嘉義區處提供
為早日恢復民生用電，台電員工持續於災區搶修。圖／台電嘉義區處提供

衛生署 葉克膜 職業安全 台電

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