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台電員工搶修遭高壓電擊…邱泰源曝蔡易餘來電 盼調資源搶救

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

衛福部長邱泰源表示，昨天接到立委的電話後，立即聯絡奇美醫院院長，協助急救後送。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源表示，昨天接到立委的電話後，立即聯絡奇美醫院院長，協助急救後送。記者廖靜清／攝影

丹娜絲颱風過境後第10天，嘉義沿海地區最艱困的一條主幹線終於完成送電，但還有許多住戶的分歧線需要搶修。昨天傍晚，一位李姓台電人員為搶修電，卻遭到電擊，當場無生命跡象（OHCA），緊急送往醫院急救。衛福部部長邱泰源今指出，昨他第一時間接到立委蔡易餘的電話，希望他能調動醫院資源協助搶救。

邱泰源表示，昨天傍晚6點接到立委蔡易餘的電話，因事故位置距離台南較近，馬上連絡奇美醫院院長林宏榮，協助緊急轉送台南柳營奇美醫院，醫療團隊盡全力搶救。目前李姓台電人員已裝上葉克膜維生，蔡易餘也在昨晚趕往醫院探望，關心了解情況。

邱泰源說，台電人員辛苦承擔重災區搶修復電任務，對於發生意外感到遺憾，衛福部會盡力協助，目前重傷人員命危，受高壓電傷全身約有20%燒傷，裝上葉克膜在台南市柳營奇美醫院搶救中，也希望全民一起幫忙集氣。

蔡易餘 台電 台南

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