影／消防跑錯地點？花蓮惡火4死…她目睹失3至親哀錯過「黃金救援期」

花蓮壽豐平和村鐵皮加蓋屋今凌晨火警釀4死，蘇姓女子與丈夫逃出，蘇女父親、母親、妹妹和阿姨都罹難，蘇女哀傷地說，父母親身體都還很好，也都在務農，12時半報案，1時多才來，這樣錯過「黃金救援期」了，最後消防員找不到地點，是朋友引導他們來救火。

蘇女父親郭姓男子（74歲）、母親蘇姓女子（68歲）、和妹妹郭姓女子（38歲）被發現在一樓，阿姨楊姓女子（67歲）在二樓也來不及逃生。

蘇女說，當時因地震被搖醒，聽到鐵皮撞擊聲，還以為貓跟狗在打架，要去驅趕，開門之後濃煙就竄進房間裡，她和丈夫趕快破窗從後面出來，但完全不知道怎起火，印象中昨晚十時半睡覺，發現的時候12時，才短短一小時，她馬上報案，並請隔壁鄰居都來救火，看有沒有滅火器救火，救多少是多少，但火勢真得燒得很快。

蘇女說，爸爸媽媽身體狀況都很好，跟最小妹妹、阿姨都在務農，平時種辣椒、樹豆和蕗蕎等，一樓前棟進去客廳旁邊就是爸爸房間，再來才是媽媽和妹妹房間，以木造隔間，阿姨則住在二樓。她與丈夫雖緊急逃生，但丈夫開門後也嗆傷。

是否延誤救援時間？消防局指出，由於第一時間報案的地址，離火災現場約有5分鐘路程，也隔了一座月眉大橋，消防隊到報案的地址時均未發現火煙，趕緊查找火煙位置，在員警跟報案者直接聯繫帶領下，發現火災地點是在橋的另一側。

「報案時有說在月眉大橋這側。」蘇女說，這裡並不會難找，黑貓宅急便等公司都找得到，消防隊應該是走錯地址，錯過了黃金救援期。