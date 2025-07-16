台電員工命懸葉克膜 基層同仁悲憤：電信線垂落釀禍

丹娜絲颱風侵襲嘉義，重創電力設施，台電人員連日搶修，昨日下午卻傳出工安意外，36歲李姓員工在高空作業時不慎感電，造成全身約20%燒傷，仰賴葉克膜維生，早已疲憊不堪的台電嘉義班同仁，在醫院無奈發出怒吼，質疑是電信公司垂落電線致釀禍，令人鼻酸。

立委蔡易餘昨晚趕赴台南柳營奇美醫院，致電衛福部長邱泰源調動醫院資源搶救。他深夜在臉書發文感嘆，直言看著這群日夜搶修、早已疲憊不堪的台電嘉義同仁，在醫院徘徊悲憤難耐，甚至自責、懷疑因為沒把電信線路剪斷，才會發生意外，令人感到既心酸又不捨。

「為什麼電信公司的纜線就一定要搭接在台電的電線桿上？他們那條線垂下這麼久，叫人來修又慢吞吞，幾天前才有一輛工程車因經過這裡，伸降台被卡壞，我們如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事……」蔡易餘引述現場人員的憤怒與無奈。

「這群人他們不是超人，他們是人，他們只是有強大的意志，想要讓大家都趕快有電。」蔡易餘說，看到這一幕，他的心中很難過，呼籲行政院正視基層同仁長年面臨的危險與不合理負擔，支持主要公路電力主幹線及相關纜線地下化，從根本解決纜線雜亂、搶修安全問題。

據了解，李姓員工已在台電服務逾10年，技術純熟，是工班內口中的「師父頭」，平時還需帶領新進人員。他成家後，家中還有妻子與2名年幼孩子，如今仍在加護病房與死神拔河，他的同事與家屬心情沉重，盼外界共同集氣祈福，希望可以平安度過滿貫。