台電員工命懸葉克膜 基層同仁悲憤：電信線垂落釀禍
丹娜絲颱風侵襲嘉義，重創電力設施，台電人員連日搶修，昨日下午卻傳出工安意外，36歲李姓員工在高空作業時不慎感電，造成全身約20%燒傷，仰賴葉克膜維生，早已疲憊不堪的台電嘉義班同仁，在醫院無奈發出怒吼，質疑是電信公司垂落電線致釀禍，令人鼻酸。
立委蔡易餘昨晚趕赴台南柳營奇美醫院，致電衛福部長邱泰源調動醫院資源搶救。他深夜在臉書發文感嘆，直言看著這群日夜搶修、早已疲憊不堪的台電嘉義同仁，在醫院徘徊悲憤難耐，甚至自責、懷疑因為沒把電信線路剪斷，才會發生意外，令人感到既心酸又不捨。
「為什麼電信公司的纜線就一定要搭接在台電的電線桿上？他們那條線垂下這麼久，叫人來修又慢吞吞，幾天前才有一輛工程車因經過這裡，伸降台被卡壞，我們如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事……」蔡易餘引述現場人員的憤怒與無奈。
「這群人他們不是超人，他們是人，他們只是有強大的意志，想要讓大家都趕快有電。」蔡易餘說，看到這一幕，他的心中很難過，呼籲行政院正視基層同仁長年面臨的危險與不合理負擔，支持主要公路電力主幹線及相關纜線地下化，從根本解決纜線雜亂、搶修安全問題。
據了解，李姓員工已在台電服務逾10年，技術純熟，是工班內口中的「師父頭」，平時還需帶領新進人員。他成家後，家中還有妻子與2名年幼孩子，如今仍在加護病房與死神拔河，他的同事與家屬心情沉重，盼外界共同集氣祈福，希望可以平安度過滿貫。
災後搶修艱鉅，基層人員坦言，許多電桿倒塌於魚塭中，作業人員須橫渡水面拆除殘線、吊掛斷桿，部分電桿甚至懸空於水面，僅能下水作業，或者依靠吊臂車進行高空作業，險象環生。他們呼籲，政府應傾聽基層心聲，別再讓電力人員獨自面對險境。
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