快訊

窮到滿手日幣！日圓狂殺貶破149 換匯見0.2005再刷新低

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

台電員工命懸葉克膜 基層同仁悲憤：電信線垂落釀禍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

丹娜絲颱風侵襲嘉義，重創電力設施，台電人員連日搶修，昨日下午卻傳出工安意外，36歲李姓員工在高空作業時不慎感電，造成全身約20%燒傷，仰賴葉克膜維生，早已疲憊不堪的台電嘉義班同仁，在醫院無奈發出怒吼，質疑是電信公司垂落電線致釀禍，令人鼻酸。

立委蔡易餘昨晚趕赴台南柳營奇美醫院，致電衛福部長邱泰源調動醫院資源搶救。他深夜在臉書發文感嘆，直言看著這群日夜搶修、早已疲憊不堪的台電嘉義同仁，在醫院徘徊悲憤難耐，甚至自責、懷疑因為沒把電信線路剪斷，才會發生意外，令人感到既心酸又不捨。

「為什麼電信公司的纜線就一定要搭接在台電的電線桿上？他們那條線垂下這麼久，叫人來修又慢吞吞，幾天前才有一輛工程車因經過這裡，伸降台被卡壞，我們如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事……」蔡易餘引述現場人員的憤怒與無奈。

「這群人他們不是超人，他們是人，他們只是有強大的意志，想要讓大家都趕快有電。」蔡易餘說，看到這一幕，他的心中很難過，呼籲行政院正視基層同仁長年面臨的危險與不合理負擔，支持主要公路電力主幹線及相關纜線地下化，從根本解決纜線雜亂、搶修安全問題。

據了解，李姓員工已在台電服務逾10年，技術純熟，是工班內口中的「師父頭」，平時還需帶領新進人員。他成家後，家中還有妻子與2名年幼孩子，如今仍在加護病房與死神拔河，他的同事與家屬心情沉重，盼外界共同集氣祈福，希望可以平安度過滿貫。

災後搶修艱鉅，基層人員坦言，許多電桿倒塌於魚塭中，作業人員須橫渡水面拆除殘線、吊掛斷桿，部分電桿甚至懸空於水面，僅能下水作業，或者依靠吊臂車進行高空作業，險象環生。他們呼籲，政府應傾聽基層心聲，別再讓電力人員獨自面對險境。

台電36歲李姓員工昨天遭電擊，傷重送醫依靠葉克膜維生。圖為台電人員搶修復電狀況。圖／台電公司提供
台電36歲李姓員工昨天遭電擊，傷重送醫依靠葉克膜維生。圖為台電人員搶修復電狀況。圖／台電公司提供
台電36歲李姓員工昨天遭電擊，立委蔡易餘趕赴醫院探視幫忙，基層人員無奈發出悲憤怒吼。記者黃于凡／翻攝
台電36歲李姓員工昨天遭電擊，立委蔡易餘趕赴醫院探視幫忙，基層人員無奈發出悲憤怒吼。記者黃于凡／翻攝

蔡易餘 葉克膜 嘉義 台電

延伸閱讀

遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

提升台灣電網韌性 蔡易餘：公路沿線電纜需地下化

慰勞搶修英雄！立委籲政院編列「專案獎金」 正職外包一體適用

蔡易餘籲政院編專案獎金慰勞搶修英雄 正職外包皆適用

相關新聞

影／消防跑錯地點？花蓮惡火4死…她目睹失3至親哀錯過「黃金救援期」

花蓮壽豐平和村鐵皮加蓋屋今凌晨火警釀4死，蘇姓女子與丈夫逃出，蘇女父親、母親、妹妹和阿姨都罹難，蘇女哀傷地說，父母親身體...

台電員工命懸葉克膜 基層同仁悲憤：電信線垂落釀禍

丹娜絲颱風侵襲嘉義，重創電力設施，台電人員連日搶修，昨日下午卻傳出工安意外，36歲李姓員工在高空作業時不慎感電，造成全身...

花蓮壽豐暗夜惡火4人命喪火窟...僅夫妻逃出 民眾質疑消防車太慢

花蓮壽豐平和村一間鐵皮加蓋屋今天凌晨火警，夫妻倆破窗逃生，但有4名家人喪生火窟。有民眾質疑消防車來得太慢，消防局回應，報...

災後搶修「師父頭」觸電命危 父向台電董座要真相：為何還通電？

丹娜絲颱風重創嘉南，災後台電嘉義區處線路課李姓員工昨天下午在嘉義縣義竹鄉高空作業車維修線路時，疑遭高壓電擊，當場失去呼吸...

柯文哲批檢媒政治打手 檢控柯壓迫司法

台北地方法院審理京華城案，昨進行民眾黨前主席柯文哲等人延押訊問。柯批檢方，國家機器不應傷害社會，押他一人就好，他死在裡面...

豐原5口命案 「李團長」收押

台中豐原王家五口命案，疑因黃金投資遭詐騙，涉重嫌綽號「李團長」李姓女子原獲以十五萬元交保；台中地檢署前晚以有新事證再拘提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。