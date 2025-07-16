災後搶修「師父頭」觸電命危 父向台電董座要真相：為何還通電？

丹娜絲颱風重創嘉南，災後台電嘉義區處線路課李姓員工昨天下午在嘉義縣義竹鄉高空作業車維修線路時，疑遭高壓電擊，當場失去呼吸心跳命危，送醫裝葉克膜搶救中，李姓員工父親向到醫院探視的台電董事長曾文生，要求兒子遭電擊真相，他說，為何兒子搶修還通電，別人搶修沒事，為何兒子發生電擊意外？

李姓員工全家都是天主教嘉義教區聖若望主教座堂虔誠教友，印度籍神父狄鐸與教友為命危的李姓教友祈禱，昨晚狄鐸到醫院為李姓教友加油，祈求主佑康復，上午平日彌撒，神父狄鐸、潘文偉帶領教友祈禱。

據了解，台電員工李姓教友遭6千伏特高壓電擊，裝葉克膜搶救，父母哀痛欲絕，李姓教友父親向探視台電董事長曾文生要求兒子電擊真相，他說，「為何兒子搶修還通電，別人搶修沒事，為何兒子發生電擊意外？」曾文生無法當場答覆。

36歲李姓男子被送往柳營奇美醫院急救，李姓男子父親趕至醫院，看到兒子插管心碎落淚；據了解，李姓男子已婚有2孩子，工作勤奮、人緣很好，在台電工作10多年，技術成熟，在工班裡被稱作「師父頭」，會帶領新進員工，發生意外，同事感到非常震驚也很不捨，希望平安。

李姓員工的父親趕至醫院陪伴兒子，並在臉書上發文，兒子正在加護病房急救中，裝葉克膜，只靠維生系統維持生命，請大家幫忙為兒子祈禱、集氣，保佑順利康復。嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲都於臉書發文，祈禱李男度過這難關。