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花蓮壽豐暗夜惡火4人命喪火窟…僅夫妻逃出 民眾質疑消防車太慢

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花蓮壽豐暗夜惡火4人命喪火窟...僅夫妻逃出 民眾質疑消防車太慢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮壽豐平和村一間鐵皮加蓋屋今天凌晨火警，夫妻倆破窗逃生，但有4名家人喪生火窟。有民眾質疑消防車來得太慢，消防局回應，報案地址距離實際火警地點不一樣，隔了一座大橋，至於詳細的起火原因還在調查中。

初步了解，這間鐵皮屋共6人居住，4名罹難者分別在一樓的大門前後有2位罹難者，在一樓通往二樓加蓋屋的樓梯附近發現1位，另外在大門旁還有一間小屋子內有1位。據逃出的蘇女說，4名罹難者分別是她的爸爸、媽媽、阿姨及妹妹。

報案的黃先生不滿表示，12點多打電話給消防隊，但消防隊1點多才到，質疑消防車來得太慢，延誤黃金搶救時間。

消防局第一大隊長吳佳奇表示，今天0時30分許，接獲平和村火警，立即派遣18車42人前往救援，0時48分到達現場，住家已全面燃燒，據民眾表示，住家住了6人，其中一對夫妻已逃生，指稱屋內還有父親、母親、阿姨跟妹妹，隨即展開水線部署與人命搶救作業。約半小時後火勢得到控制，入內搜救發現1樓左側發現2人、右側也發現2人，起火原因由火調科調查。

吳佳奇說，由於第一時間報案的地址，離火災現場約有5分鐘路程，也隔了一座月眉大橋，消防隊到報案的地址時均未發現火煙，趕緊查找火煙位置，在員警跟報案者直接聯繫帶領下，發現火災地點是在橋的另一側。當時報案地址跟實際起火地址有落差，就連當地的員警也沒有找到，或許是報案人太緊張沒有講清楚，加上此區很多農地、農舍分散各處，才會有此情形發生。

花蓮壽豐平和村一間鐵皮加蓋屋今天凌晨火警，夫妻倆破窗逃生，但有4名家人喪生火窟。圖／民眾提供
花蓮壽豐平和村一間鐵皮加蓋屋今天凌晨火警，夫妻倆破窗逃生，但有4名家人喪生火窟。圖／民眾提供
花蓮壽豐平和村一間鐵皮加蓋屋今天凌晨火警，夫妻倆破窗逃生，但有4名家人喪生火窟。圖／民眾提供
花蓮壽豐平和村一間鐵皮加蓋屋今天凌晨火警，夫妻倆破窗逃生，但有4名家人喪生火窟。圖／民眾提供

阿姨 花蓮 消防隊

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