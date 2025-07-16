花蓮壽豐暗夜惡火4人命喪火窟...僅夫妻逃出 民眾質疑消防車太慢

花蓮壽豐平和村一間鐵皮加蓋屋今天凌晨火警，夫妻倆破窗逃生，但有4名家人喪生火窟。有民眾質疑消防車來得太慢，消防局回應，報案地址距離實際火警地點不一樣，隔了一座大橋，至於詳細的起火原因還在調查中。

初步了解，這間鐵皮屋共6人居住，4名罹難者分別在一樓的大門前後有2位罹難者，在一樓通往二樓加蓋屋的樓梯附近發現1位，另外在大門旁還有一間小屋子內有1位。據逃出的蘇女說，4名罹難者分別是她的爸爸、媽媽、阿姨及妹妹。

報案的黃先生不滿表示，12點多打電話給消防隊，但消防隊1點多才到，質疑消防車來得太慢，延誤黃金搶救時間。

消防局第一大隊長吳佳奇表示，今天0時30分許，接獲平和村火警，立即派遣18車42人前往救援，0時48分到達現場，住家已全面燃燒，據民眾表示，住家住了6人，其中一對夫妻已逃生，指稱屋內還有父親、母親、阿姨跟妹妹，隨即展開水線部署與人命搶救作業。約半小時後火勢得到控制，入內搜救發現1樓左側發現2人、右側也發現2人，起火原因由火調科調查。